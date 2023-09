München -Es war ja schon lange nicht mehr nur ein Verdacht, dass der Fußball-Manager, Wurstfabrikant und Steuersünder Uli Hoeneß nach der Rückkehr aus dem Gefängnis alles daran setzen wird, den modern gewordenen FC Bayern München nach seinen Vorstellungen zurückzubauen. In einen Verein, wie er ihn einst erschaffen und geliebt hat. Mit einem allmächtigen Präsidenten, mit einem kegelklubähnlichen Zusammengehörigkeitsgefühl und mit Männern, unter denen der Handschlag noch etwas zählt.

Dass dafür Leute mit großartiger Kompetenz gegangen sind, teils aus Karriereplanung, teils wegen persönlicher Lebensentscheidungen, half da wunderbar. Leute wie Trainer Pep Guardiola, Sportdirektor Matthias Sammer und Talentfinder Michael Reschke haben noch vor eineinhalb Jahren die Dinge beim erfolgreichsten deutschen Verein bestimmt, der 2013 unter Jupp Heynckes die Champions League gewonnen hatte und danach mit dem Trainer Guardiola dreimal im Halbfinale der Königsklasse war. Der FC Bayern war neben Real Madrid und dem FC Barcelona der erfolgreichste Klub der Welt. Und jetzt ist er endgültig in der Vergangenheit angekommen.

FC Bayern gibt klares Statement ab

Mit der wohl beschlossenen, nur noch nicht verkündeten Berufung des großen Trainers Heynckes zur Zwischenlösung des in allen Bereichen instabil gewordenen Rekordmeisters hat der FC Bayern, respektive Uli Hoeneß, ein klares Statement abgegeben: Es geht uns nur noch um uns selbst. Die Familie will unter sich bleiben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren:

Ein Mensch wie Thomas Tuchel – unangepasst, akribisch, besessen bis weit in den Bereich des Schwierigen – hätte da nur gestört und die neuen Hierarchien durcheinandergebracht. Was hätte ein moderner, gestandener Trainer wie er sich auch sagen lassen sollen von einem Sportdirektor wie Hasan Salihamidzic, der so offensichtlich nur ein Aufpasser und Vasall des großen Präsidenten ohne Qualifikation und Kompetenz ist?

Jupp Heynckes passt ideal ins Bild der Retro-Transformation. Das hat nichts mit der Lebensleistung des weisen, guten Menschen vom Niederrhein zu tun. Er war einer der besten Trainer in der Geschichte des deutschen Fußballs. Als Jupp Heynckes 2013 seine Karriere mit dem größten Triumph des Vereinsfußballs beendete, waren sich alle einig darin, dass dies genau der perfekte Zeitpunkt für diesen Schritt war.

Jetzt, vier Jahre später, will Jupp Heynckes seinem alten Kumpel Uli Hoeneß offenbar einen Gefallen tun. Man kann für ihn nur sehr hoffen, dass er sich selbst auch einen tut.