Eine Kölner Familie rettete Stefanie Schmidt ihren Urlaub

In den Sommerferien 1985 startete ich mit drei Schulfreundinnen aus Krefeld zu unserer ersten Interrail-Tour. Wir wählten die unbekanntere Route entlang der Atlantikküste durch Frankreich, Spanien und Portugal. Ausgerüstet mit den damals favorisierten Traveller Checks und wenig Bargeld fuhren wir los. Nach ein paar Stationen in Frankreich und Nordspanien fuhren wir schließlich über die spanische Grenze in das damals noch wenig touristische Nord-Portugal ein.

Im Küstenort Espinho wollten wir zuerst halten. Der Campingplatz war sehr sauber, gepflegt und kostete umgerechnet nur wenige Mark. Als wir unsere Traveller Checks in portugiesische Escudos wechseln wollten, mussten wir leider feststellen, dass alle Banken am Wochenende geschlossen waren. Für den Notfall hatte ich einen 100-Mark-Schein dabei und so kam uns die Idee, auf dem Campingplatz deutsche Urlauber zu suchen, die uns Geld tauschen konnten. Wir fanden tatsächlich eine Familie aus Köln, die uns mit der Summe Geld aushalf, die wir brauchten.

Reisen ist eine meiner großen Leidenschaften, und an die Interrail-Tour denke ich immer noch gerne zurück. Nicht nur an diese Geschichte, sondern auch an andere, wo wir in den verschiedenen Ländern viel Gastfreundschaft erfahren haben. Es ist einfach toll, was man alles unterwegs erlebt und man kann gar nicht genug betonen, welche Vorteile die jetzige EU mit offenen Grenzen und einer einheitlichen Währung gerade für das Reisen hat. Ich kann alle Jugendlichen nur dazu ermutigen und viel Spaß dabei wünschen.