Beirut -Die USA entsenden auf Bitte der Regierung in Ankara Spezialkräfte nach Syrien, um die türkische Armee im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu unterstützen. Die Soldaten sollen die türkische Armee und gemäßigte Rebellengruppen bei ihrem Kampf gegen die Extremisten unterstützen, sagte ein Pentagon-Sprecher in Washington am Freitag.

Mehrere dutzend US-Spezialeinheiten im Einsatz

Nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium handelt es sich um „mehrere dutzend“ US-Soldaten. Die US-Armee hat im Norden Syriens bereits mehrere dutzend Spezialkräfte im Einsatz, um die kurdischen Milizen im Kampf gegen die Dschihadisten zu unterstützen.

Brisant an dem neuen US-Einsatz ist, dass die türkische Armee mit ihrer Militärintervention in Syrien neben den Dschihadisten auch die Kurden zurückdrängen will. Seit Beginn der türkischen Bodenoperation in Syrien Ende August gab es daher wiederholt Gefechte zwischen der türkischen Armee und den von der US-Armee unterstützten Kurdenmilizen.

Ein kleine Anzahl amerikanischer Militärangehöriger ist nach Angaben aus dem Umfeld der Rebellen bereits am Freitag in den syrischen Ort Al-Rai nahe der Grenze zur Türkei gekommen. Dabei sei es um die Koordinierung von Luftangriffen gegen die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) gegangen.

Syrische Rebellen protestieren gegen US-Präsenz

Syrische Rebellen hätten aber gegen die Präsenz der etwa fünf oder sechs Amerikaner in dem Ort protestiert, woraufhin diese sich zurückgezogen hätten. Die oppositionsnahe Beobachterstelle für Menschenrechte berichtete ebenfalls über den Vorfall. Nach ihren Angaben hielten sich die US-Militärs weiterhin auf syrischem Boden auf.

Die Amerikaner seien im Rahmen des Einsatzes „Schild Euphrat“ gekommen, sagte ein hochrangiger Rebellenvertreter. Mit der Operation unterstützt die Türkei militärisch Aufständische im Kampf gegen Islamisten entlang der Grenze. Ziel des Einsatzes ist es aber auch, von den USA unterstützte kurdische Rebellen von der Grenze zu verdrängen.

Die kurdische YPG-Miliz ist ein zentraler Partner der USA im Kampf gegen den IS. Die USA führen eine internationale Militärallianz an, die Luftangriffe gegen die Islamisten in Syrien fliegt. Kämpfe zwischen den von den Türken unterstützten Rebellen und der YPG haben zu Spannungen zwischen den Nato-Partnern USA und Türkei geführt. (reuters und afp)