San Francisco -Nach zahlreichen Appellen an die US-Regierung hat eine Mutter aus dem Jemen zu ihrem sterbenskranken kleinen Sohn in die USA reisen können. Schaima Swileh kam am Mittwoch am Flughafen in San Francisco an, wo sie von einer Unterstützer-Gruppe mit Plakaten begrüßt wurde.

Sie konnte ihren Sohn bisher nicht am Krankenbett besuchen, weil der Jemen eines von sechs Ländern ist, gegen deren Bürger die Regierung von US-Präsident Donald Trump ein Einreiseverbot erlassen hat. Swilehs zweijähriger Sohn Abdullah Hassan leidet unter einer seltenen genetischen Gehirnkrankheit und wird in einem Krankenhaus in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien mit Hilfe der Apparate-Medizin am Leben erhalten.

Seltene Ausnahmen vom Einreiseverbot

Nach einem im Fernsehen übertragenen Hilfsappell des Ehemanns und Vaters, der ebenso wie der Junge US-Bürger ist, stellten die US-Behörden Swileh schließlich ein Visum aus. Der Vater Ali Hassan sagte, er sei bereit, die lebenserhaltenden Maßnahmen für seinen Sohn zu beenden, nachdem Ärzte in der vergangenen Woche die Hoffnungslosigkeit des Falles bestätigt hatten. Der Rat für amerikanisch-islamische Beziehungen unterstützte die Familie mit einer Kampagne.

Ausnahmen vom Einreiseverbot sind äußerst selten. Die US-Bürgerrechtsorganisation ACLU teilte mit, dass nur zwei Prozent solcher Anfragen positiv beantwortet würden. Trump hatte das Einreiseverbot für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern kurz nach seinem Amtsantritt im Januar 2017 angeordnet. Es war von der US-Justiz mehrfach blockiert worden, bevor die endgültige Fassung schließlich vom Obersten Gericht abgesegnet wurde. (afp)