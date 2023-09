Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton ist derzeit nicht nur in den USA omnipräsent. Ein australischer Street-Art-Künstler „verschönerte“ vor einigen Tagen eine Hauswand in Melbourne mit einem riesigen Clinton-Porträt. Dies sorgte allerdings für Aufregung und mediale Aufmerksamkeit über Australien hinaus. Clinton wird überlebensgroß im Bade-Outfit dargestellt. Die 69-Jährige lächelt in einem äußerst freizügigen Stars-and-Stripes-Monokini von der Wand. An ihrer Hüfte sind Dollarnoten zu sehen, die man ihr offenbar zugesteckt hat.

Der Künstler, der sich Lushsux nennt, stieß damit nicht überall auf Zustimmung. Die Öffentlichkeit kritisierte das Bild, viele sprechen von Sexismus. Kommunalpolitiker forderten, dass das Bild verschwindet. „Egal, ob Hillary oder irgendeine andere Frau, es ist beleidigend und unangemessen“, wird eine Politikerin zitiert.

Der Hauseigentümer sollte gezwungen werden, das Gemälde entfernen zu lassen. Inzwischen fand der Künstler jedoch eine andere „Lösung“: Lushsux übermalte das Cliton-Porträt mit schwarzer Farbe. Nun trägt die Demokratin einen Niqab. „Jetzt zeigt diese Wand keine 'herabwürdigende und fast nackte' Hillary Clinton mehr, sondern eine schöne muslimische Frau“, schreibt der Künstler auf Twitter.

Lushsux ist in Melbourne ebenfalls für ein Wandbild von Trumps Ehefrau Melanie verantwortlich. Diese war ursprünglich nackt zu sehen – bis ihre Brüste mit Trump-Porträts übermalt wurden. (cm)