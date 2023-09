Washington -Nicht, dass es bislang an bizarren Ereignissen gefehlt hätte. Doch jetzt steuert der Kampf um die Nachfolge von US-Präsident Barack Obama auf einen Höhepunkt zu. Hillary Clinton und Donald Trump treffen sich am Montagabend zur ersten von drei Fernsehdebatten. Damit beginnt traditionell die heiße Phase des Wahlkampfes.

Erstmals tritt eine Frau für eine der beiden großen US-Parteien an, um Präsidentin zu werden. Erstmals ist der Gegenkandidat kein Politiker, sondern ein populistischer Geschäftsmann. Erstmals sind beide Kandidaten im Wahlvolk unbeliebt wie kaum jemals Bewerber zuvor. Erstmals könnten die Zuschauerzahlen die Marke von 100 Millionen durchbrechen.

Vorentscheidung zur Wahl wird fallen

„Das wird größer als die Mondlandung, größer als die Olympischen Spiele, größer als die letzte königliche Hochzeit“, sagte jetzt Paul Begala voraus, ein ehemaliger Berater von Präsident Bill Clinton. Das war eine der typischen Übertreibungen der US-Politikszene.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aber ein Körnchen Wahrheit steckt in der Vorhersage. Denn definitiv wird eine Vorentscheidung fallen, ob die einzig verbliebene Supermacht künftig von einer Politikerin alten Stils oder von einem Politikneuling mit Erfahrung im Immobilienbusiness und im Reality-TV regiert wird.

Auf dem Papier ist Hillary Clinton die klare Favoritin. Sie hat jahrzehntelange Erfahrung im Politikgeschäft, sie war First Lady, Senatorin, Außenministerin. Clinton, 68 Jahre alt, ist geübt in der Kunst des Debattierens. Sie weiß, was sie sagen will, was sie sagen muss, wie sie es sagen will und wie sie es sagen muss.

TV-Duelle für viele US-Bürger nur Unterhaltung

Elf Stunden lang wurde sie 2015 öffentlich von republikanischen Kongressabgeordneten verhört, die versuchten, der Ex-Außenministerin die Verantwortung für den Tod von vier Amerikanern während eines Anschlags auf das US-Konsulat im libyschen Bengasi zuzuschieben. Und sie ging als Siegerin aus dem Anhörungssaal.

Ihr enormes Fachwissen, ihre Detailkenntnisse und ihr Hang, auf Fragen zu umfassend und mitunter zu kompliziert zu antworten, könnten Hillary Clinton jedoch während der 90-minütigen TV-Debatte zum Nachteil gereichen. Sie hat zwar ein Wahlprogramm, das im Gegensatz zu Trumps Plänen einer Überprüfung standhält. Doch das dürfte zweitrangig sein. Denn viele Zuschauer schalten in den USA die TV-Duelle nicht nur ein, weil sie Informationen haben, sondern weil sie unterhalten werden wollen.

Hillary Clinton im Wahlkampf in Orlando, Florida ap

In diesem Fachbereich wiederum ist der 70 Jahre alte Donald Trump ein Meister. Seinen Reichtum haben ihm Immobiliengeschäfte gesichert, seinen Bekanntheitsgrad aber erlangte er als Moderator der seichten Reality-TV-Show „The Apprentice“ („Der Lehrling“). Den Vorwahlkampf bestand er gegen 16 Mitbewerber aus dem republikanischen Lager mit einer Mischung aus Faktenferne, Lügen, Beleidigungen und Attacken auf seine Konkurrenten und ganze Bevölkerungsgruppen in den USA.

Trump kennt die Wirkung des Fernsehens

Im Gegensatz zu Clinton hat Trump keine Erfahrung mit Eins-zu-eins-Debatten, aber kennt die Wirkung des Mediums Fernsehen. Auch hat er es wie kein zweiter Bewerber verstanden, die Grundstimmung aufzunehmen, die sich quer durch alle Wählerschichten in den USA zieht: Der Begriff politisches Establishment ist zum Schimpfwort geworden. Den Politikern wird nicht mehr zugetraut, die Probleme des Landes zu lösen. So ist Trump als Kandidat gerade deswegen so erfolgreich, weil er sich als Nicht-Politiker verkauft.

Doch auch er ist wie Clinton im Wahlvolk unbeliebt. Die Ex-Außenministerin gilt als zu künstlich und als eine Politikerin, die glaubt, für sie gelte anderes Recht als für den Normalbürger. Sie hat eine E-Mail-Affäre am Hals, und dass sie einen Teil von Trumps Anhängerschaft als „erbärmlichen Haufen“ bezeichnete, hat sie nicht beliebter gemacht. Hinzu kommt die Geheimniskrämerei um ihren Schwächeanfall vor einigen Tagen. Das ist Stoff genug für Trump, um seine Konkurrentin zu attackieren.

Wenn die Angaben aus ihrem Umfeld stimmen, dann will Clinton im Fernsehen versuchen, Trump zu provozieren, damit er aus der Haut fährt und sich danebenbenimmt. Trump wiederum muss präsidial wirken, um unentschiedene Wähler anzusprechen. Wissenschaftler wie Larry Sabato sagen: „Es ist möglich, dass er schon allein präsidial wirkt, wenn er zusammenhängend spricht und nichts total Unmögliches sagt.“

Doch es ist fraglich, ob ihm das gelingt. Zuletzt drohte Trump damit, Gennifer Flowers zur Montagsdebatte an der Hofstra-Universität bei New York einzuladen. Mit der Frau hatte Clintons Ehemann Bill vor Jahrzehnten eine Affäre. Präsidial wäre das nicht, aber die Schlagzeilen nach der Debatte würde Trump bestimmen. Egal, wie gut sich Clinton schlägt.