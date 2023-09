Köln/Berlin -Trotz der fehlgeschlagenen Kandidatur um den SPD-Vorsitz will Jan Böhmermann weiterhin Mitglied der Sozialdemokraten werden. Dies gab der Moderator der Sendung „Neo Magazine Royale“ am Montagmittag in einem kurzen Video auf „Youtube“ bekannt. „Ich danke dem Ortsverein Köthen der SPD, der mich beim Kampf um meine Parteimitgliedschaft und meinen Parteivorsitz mit Mut und Kraft unterstützt hat“, sagte Böhmermann.

Er will zudem juristisch noch einen Weg finden, sich doch noch für den SPD-Parteivorsitz bewerben können. „Ich werde [...] meinen offiziellen Antrag auf Mitgliedschaft [...] nicht zurückziehen. [...] Mein Team und ich prüfen außerdem die juristische Anfechtbarkeit meiner Nichtzulassung um den SPD-Vorsitz. Wer mich kennt der weiß: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Rechtsanwalt.“ Ob Böhmermann sein Vorhaben ernst meint oder nicht, ist weiterhin unklar.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren:

Zudem gab der Moderator einen kleinen Hinweis auf die am Donnerstag erscheinende neue Folge von „Neo Magazin Royale“: „Wir werden uns detailliert damit auseinandersetzen, was in den letzten 72 Stunden [...] in der Zentrale des Neustart19-Teams hinter und vor den Kulissen rund um meine Kandidatur für den SPD-Parteivorsitz passiert ist.“

Acht Bewerberduos hatten bis zum Sonntagabend die Voraussetzung für eine Kandidatur um den SPD-Parteivorsitz erfüllt. Bis Ende des Jahres will die SPD die Nachfolger für Andrea Nahles bestimmen. (sh)