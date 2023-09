Eine theatralische Stimme, mystische Worte, schnelle Bilder und die dazu passende musikalische Untermalung und zum Schluss groß der Satz „The future remains to be written“ („Die Zukunft muss noch geschrieben werden“). Besser hätte Hollywood es nicht machen können. Ein Clip, der wirkt wie eine Vorschau auf einen neuen Kinofilm und nicht wie Szenen aus Nordkorea. Doch genau dies sollte das Video deutlich machen.

Trump zeigt Kim „Werbevideo“

Donald Trump zeigte Kim Jong Un die Zukunft seines Landes, wenn er sich nicht gegen den Frieden stelle, so die Kernaussage. Dafür führte er Kim ein eigens produziertes Video vor, was ihn an die Möglichkeiten erinnern sollte, die eine Öffnung Nordkoreas und eine friedliche Integration in die Weltgemeinschaft eröffnen könnten.

„Es gibt keine Grenzen dessen, was NoKo (Nordkorea) erreichen kann, wenn es seine Atomwaffen aufgibt und stattdessen Handel und Zusammenarbeit mit der Welt aufgreift“, schrieb Trump bei Twitter und setze so sein Lob für Nordkorea fort. Kim habe die Chance, als der Mann in Erinnerung zu bleiben, der „eine herrliche neue Ära“ von Sicherheit und Wohlstand für sein Volk eingeleitet habe.

Das Video wurde im Internet veröffentlicht und erntete international auch viel Hohn. So drehte die New York Times eine „ehrlichere“ Version des Videos. Ein Video-Trailer sei genau das, was die Welt wirklich brauche, kommentiert die Zeitung ironisch. Anschließend nehmen sie Trumps Trailer und unterlegen ihn mit neuen Kommentaren.



Politikwissenschaftler in den USA und Asien waren sich einig, dass die erreichte Vereinbarung kaum über bereits vor Jahren formulierte Dokumente hinaus geht, die dann nicht einmal eingehalten worden waren. Auch diesmal findet sich in dem zweiseitigen Papier kein verbindlicher Zeitrahmen für die von Nordkorea geforderten Schritte. Trump erklärte, man könne dies nicht erzwingen. Er vertraue darauf, dass Kim an Wandel interessiert sei. (dpa, red)

