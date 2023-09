Ob wild, romantisch oder partytauglich: Musik spielt bei jeder Hochzeit eine wichtige Rolle. Welche Lieder mögen deutsche Paare am liebsten? „1000 mal berührt“? „I will always love you“? – Nicht ganz. Der Streaming-Dienst Spotify hat ausgewertet, welche Songs bei Hochzeitsfeiern in Deutschland besonders beliebt sind.



Das sind die Top-3-Songs von allen Hochzeitsplaylists in Deutschland:



1. „Can You Feel The Love Tonight“ von Elton John

2. „You Light Up My Life“ von Joe Brooks

3. „I Wonder Why“ von Glen Ballard

4. „Hijo De La Luna“ von José María Cano

5. „An Der Schönen Blauen Donau“ von Johann Strauss II

6. „Wiener Blut“ von Johann Strauss II

7. „Que Sera Sera“ von Jay B Livingston

8. „Can't Help Falling In Love“ von Luigi Creatore

9. „Moon River“ von Henry Mancini

10. „Hochzeitsmarsch“ von Felix Mendelssohn

Und das sind die Top-3-Lieder für die Hochzeitsparty in Deutschland

Spotify hat ermittelt, zu welchen Songs Brautpaare hierzulande am liebsten abtanzen. imago/INSADCO

1. „Atemlos durch die Nacht” von Helene Fischer

2. „Auf uns“ von Andreas Bourani

3. „Blurred Lines“ von Robin Thicke

4. „Marry You“ von Bruno Mars

5. „Billy Jean“ von Michael Jackson

6. „Get Lucky“ von Daft Punk

7. „Wake Up“ von Avicii

8. „Happy“ von Pharrell Williams

9. „Can't Hold Us“ von Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton

10. „Summer Of '69“ von Bryan Adams

Für die Top-Listen analysiert Spotify Playlists, die bestimmte Keywords im Titel tragen. Bei den Hochzeitssongs waren es Keywords wie „Erster Tanz“, „Hochzeitstanz“ oder „First Dance“. Elton John & Co. sind die meistgestreamten Songs aus diesen Playlists.



Für die Partysongs wurden Playlists analysiert mit dem Keyword „Hochzeitsfeier“ im Titel. (gs)