Rio de Janeiro -Die deutschen Hockey-Männer haben bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Bronzemedaille gewonnen. Das Team von Trainer Valentin Altenburg setzte sich im kleinen Finale gegen Europameister Niederlande mit 4:3 (0:0) im Penaltyschießen durch.

Damit bekam Kapitän Moritz Fürste einen glänzenden Nationalmannschafts-Abschied. Nach 60 Minuten hatte es 1:1 (0:0) gestanden. Mats Grambusch (42.) glich die Führung der Niederlande durch Jorrit Croon (35.) aus.

Nach Platz drei in Athen 2004 und den beiden Olympiasiegen von 2008 in Peking und London 2012 war es für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) die vierte Männermedaille in Serie bei Olympia. In Zukunft muss die Mannschaft ohne ihren Star Fürste auskommen. Der 31-Jährige gab unmittelbar vor dem Duell mit Oranje seinen Rücktritt nach Olympia bekannt. (sid)

