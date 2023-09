Potsdam/Jüterbog -Für sieben brandenburgische Landkreise ist am Mittwoch die Waldbrandgefahr auf die höchste Warnstufe gesetzt worden. Sie gilt nach Angaben des Landesbetriebs Forst im Norden in der Prignitz, im Westen im Havelland, im Osten in Barnim und Märkisch-Oderland, sowie im Süden in Dahme-Spreewald, Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz.



In vielen Teilen Brandenburgs wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. dpa

In den sieben anderen Landkreisen gilt die zweithöchste Warnstufe.



Der Waldbrand auf einem munitionsverseuchten Gelände in Jüterbog (Teltow-Fläming) ist gelöscht: „Das Feuer ist in der vergangenen Nacht erloschen“, sagte der Beauftragte der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, Andreas Hauffe, am Mittwoch. „Vermutlich ist in diesem Bereich die phosphorhaltige Munition ausgebrannt.“ So sei das Feuer weitgehend von selbst erloschen.



Die Bekämpfung der seit Montag lodernden Flammen war schwierig, weil auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz „Altes Lager“ noch große Mengen an Munition im Boden liegen. Die Feuerwehr musste daher das Gelände von seinem Rand her löschen. Auf dem Areal hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Waldbrände gegeben.

