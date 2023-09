Frederik Sörensen stemmt sich gegen die Bayern-Offensive, Adrian Ramos billiert als Aubameyang-Ersatz.

Mario Götze schmort auf der FC Bayern-Bank, Borussia Mönchengladbach kassiert die kurioseste Niederlage der Saison.

Die Gewinner des Bundesliga-Spieltags

1899 Hoffenheim

Abgeschrieben schien die TSG nach dem 20. Spieltag, als die Hoffenheimer das Heimspiel gegen Darmstadt 98 mit 0:2 verloren. Sieben Spieltage und ein Trainerwechsel später glaubt kaum einer mehr, dass die TSG tatsächlich das Oberhaus verlassen muss. Der Aufschwung bei den Kraichgauern trägt einen Namen: Julian Nagelsmann. In den sieben Spielen unter dem 28-Jähirgen sammelten die Hoffenheimer fast genauso viele Punkte (13) wie den ersten 20 (14).

Julian Nagelsmann führt 1899 Hoffenheim Stück für Stück aus dem Tabellenkeller. AP

Der Sieg beim HSV am Wochenende spülte die Hoffenheimer auf den Relegationsplatz – punktgleich mit dem Tabellen-13. aus Darmstadt. Zwischen Platz 12 und 17 liegen lediglich vier Punkte, die Spannung in der Bundesliga definiert sich in diesem Jahr fast ausschließlich über den Abstiegskampf. Bei der aktuellen Entwicklung ist aber kaum davon auszugehen, dass Hoffenheim diesem noch lange beiwohnen wird.

Frederik Sörensen

Eine schier unlösbare Aufgabe hatte der 1. FC Köln zu bewältigen. Der Rekordmeister war zu Gast, eine der besten Offensivreihen Europas rollte – trotz aller Rotation – auf die FC-Abwehr zu. Im Zentrum des Drucks stand Rechtsverteidiger Frederik Sörensen, der zunächst Douglas Costa und später Franck Ribéry zu verteidigen hatte.

Frederik Sörensen überzeugte gegen die starke Bayern-Offensive. Bongarts/Getty Images

Und der gelernte Innenverteidiger löste seine Aufgabe mit Bravour. Nach ein paar Fehlpässen im ersten Durchgang steigerte sich der Däne zu einer Top-Leistung. Costa gelang nichts mehr, auch Ribéry kam nicht an Sörensen vorbei. Starke Leistung gegen die wohl schwerstmögliche Aufgabe.

Robert Lewandowski

Lange Zeit war das Rennen um die Torjäger-Kanone ein Duell zwischen Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang völlig offen. Doch der Pole scheint sich mittlerweile mehr und mehr abzusetzen. Obwohl Lewandowski erst am Mittwoch gegen Juventus Turin 120 Minuten durchspielte, setzte Pep Guardiola am Samstag in Köln erneut auf den Goalgetter.

Schoss die Bayern zum Sieg in Köln: Robert Lewandowski REUTERS

Beim 1. FC Köln stockte der Stürmer sein Torkonto nicht nur auf 25 Tore auf (persönlicher Rekord!), sondern schoss sein Team auch zum wichtigen Erfolg in der Domstadt. Kontrahent Aubameyang liegt mittlerweile in der Torschützenliste drei Tore zurück, Tendenz steigend.

Adrian Ramos

In Abwesenheit von Pierre-Emerick Aubameyang, der aufgrund eines Trauerfalls in der Familie nicht mit dem BVB nach Augsburg reiste, waren die Qualitäten von Ersatzstürmer Adrian Ramos gefragt. Die Borussia tat sich bei den Fuggerstädtern lange Zeit sehr schwer, kam kaum zu Torchancen. Doch dann ließ Ramos seine Qualität aufblitzen. Einen höchst anspruchsvollen langen Ball von Hummels in den Strafraum nahm der Kolumbianer brillant an und legte ihn auf Gonzalo Castro zurück, der nur noch einschieben musste.

Brachte den BVB auf die Siegerstraße: Adrian Ramos. AFP

Wenige Minuten später krönte Ramos seine starke Leistung mit dem entscheidenden Tor zum 3:1. Ramos gehört übrigens trotz seiner Reservistenrolle beim BVB zu den effektivsten Spielern der Bundesliga. Er spielte zwar in der Bundesliga bislang nur 401 Minuten, war aber alle 50 Minuten direkt an einem Treffer beteiligt.

Die Verlierer des Bundesliga-Spieltags

Mario Götze

Der Frust wird größer, die Zeit bis zur EM knapper. Mario Götze und der FC Bayern – das wird wohl keine Liebe mehr. Zugegeben: Der Nationalspieler war monatelang verletzt, mag vermutlich noch nicht in körperlicher Top-Verfassung sein. Dass er dann aber nach einem kräfte- und nervenzehrenden Spiel gegen Juventus Turin beim 1. FC Köln nicht mal eingewechselt wurde, zeigt deutlich, welch geringe Rolle Götze in den Planungen von Pep Guardiola für den Rest der Saison spielt.

Kommt beim FC Bayern kaum zum Zuge: Mario Götze. Bongarts/Getty Images

Für Götze und Bayern bleiben daher mittelfristig nur zwei Optionen: Entweder Carlo Ancelotti ist von Götzes Qualitäten überzeugt und setzt auf den 23-Jährigen, oder er verlässt den Rekordmeister im Sommer. Bei einem Jahr Restvertragslaufzeit könnten die Bayern im Sommer noch eine stattliche Ablöse generieren. Dem Vernehmen nach will unter anderem Jürgen Klopp seinen Ex-Schützling auf die Insel locken.

Borussia Mönchengladbach

Die Borussia vom Niederrhein sorgte am Freitag für das wohl kurioseste Spiel in dieser Saison. Beim FC Schalke war die Schubert-Elf über 90 Minuten drückend überlegen, vergab Großchance um Großchance und verlor. Wie das zusammenpasst, weiß wohl auch in Gladbach niemand.

Slapstick zum 0:1. Harvard Nordveit und Martin Hinteregger brachten Schalke mit einem kuriosen Eigentor in Führung. AP

Der Treffer zum 0:1 wurde dabei zur symbolischen Szene des gesamten Spiels. Eine Slapstick-Co-Produktion zwischen Harvard Nordveit und Martin Hinteregger brachte die Schalker in Führung – obwohl sie reichlich wenig dafür konnten. Hinteregger schießt Nordveit im an, der Ball prallt zurück zu Hinteregger und landet von dort aus im Gladbacher Tor. Eine gleichermaßen ärgerliche, wie auch unnötige Niederlage der Fohlen, die mit Schalke noch um die internationalen Plätze kämpfen.

Papy Djilobodji

Für die hässlichste Szene des Wochenendes sorgte Papy Djilobodji. Der Bremer Profi zog mit einer Kopf-ab-Geste gegen den Mainzer Gegenspieler Pablo de Blasis die Aufmerksamkeit auf sich. Folge der Aktion: Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen den Innenverteidiger, ein Nachspiel droht.

Papy Djilobodji gegen Pablo de Blasis Bongarts/Getty Images

Ärger handelte sich die Leihgabe vom FC Chelsea auch im eigenen Verein ein. „Es war eine völlig unnötige Aktion. Diese Geste gehört nicht in den Sport. Das macht man nicht“, sagte Werder-Manager Thomas Eichin nach dem Spiel. Dem ist wohl nichts hinzuzufügen.

HSV

Da dachte der geneigte Fußballfan, der HSV fährt in dieser Saison nach zwei Jahren purem Abstiegskampf in verhältnismäßig sicherem Fahrwasser – und plötzlich stecken die Hanseaten wieder mitten im Abstiegskampf. Nach der Heimniederlage gegen Hoffenheim ist der Vorsprung auf den 17. Platz auf magere vier Punkte geschmolzen.

Enttäuschung bei HSV-Keeper René Adler. dpa

Neun Punkte sammelten die Hamburger bislang in der Rückrunde, von den letzten fünf Spielen verlor der HSV vier. Die Labbadia-Elf gastiert nach der Länderspielpause in Hannover und empfängt Darmstadt 98 – in diesen Spielen entscheidet sich, ob die Hamburger entspannt in die letzte Saisonphase gehen kann oder – wie schon fast gewohnt – erneut zittern muss.

