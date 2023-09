Mexiko-Stadt -Es ist ein trauriges Ranking, das die mexikanische Stadt Los Cabos anführt. Der Urlaubsort am Golf von Kalifornien ist demnach die gefährlichste Stadt der Welt. Das geht aus der Studie des „El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C“ (übersetzt etwa: Bürgerrat für die Öffentliche Sicherheit und die Strafjustiz) hervor.

Die mexikanische Nichtregierungs-Organisation hat die Mordrate in Städten ab einer Größe von 300.000 Einwohnern untersucht. Nicht berücksichtigt wurden Orte in Kriegsgebieten und Städte, von denen keine Daten verfügbar waren.

365 Morde in einem Jahr im Urlaubsort Los Cabos

Die Mordrate beschreibt, wie viele Morde pro 100.000 Einwohner in einer Stadt geschehen: In Los Cabos liegt sie bei 111. Die mexikanische Stadt hat etwas mehr als 300.000 Einwohner, 2017 wurden dort 365 Morde gezählt. Der Ort ist bekannt für seine Urlaubs-Resorts und sehr beliebt bei amerikanischen Touristen.

Die Gegend war einst fest in den Händen des Sinaloa-Kartells, wie die internationale Ausgabe von El País schreibt. Seit der Festnahme von Drogenbaron „El Chapo“, alias Joaquín Guzmán, zerfällt das Kartell jedoch in einzelne Splittergruppen, die sich zum einen gegenseitig bekriegen, zum anderen aber auch gegen das Kartell „Jalisco Nueva Generación“ kämpfen. Seither werde es in Los Cabos immer gefährlicher.

Caracas liegt auf Platz zwei

Auf Platz zwei liegt Venezuelas Hauptstadt Caracas, die das Ranking im vergangenen Jahr noch anführte. Die Studienautoren weisen allerdings daraufhin, dass das Land aufgrund der großen politischen Unruhen noch nicht einmal in der Lage sei, seine Toten zu zählen. Doch die absoluten Zahlen, die ihren Weg in die Statistik gefunden haben, sind schon ungeheuerlich: Demnach wurden in der Drei-Millionen-Stadt im vergangenen Jahr 3387 Menschen ermordet.

42 der 50 gefährlichsten Städte liegen in Lateinamerika

Acapulco landet mit einer Mordrate von 106 auf Platz drei der Rangliste. In der mexikanischen Stadt mit rund 850.000 Einwohnern geschahen im vergangenen Jahr 910 Morde.

42 der 50 gefährlichsten Länder der Welt liegen in Mittel- und Südamerika: 17 in Brasilien, zwölf in Mexiko, fünf in Venezuela, drei in Kolumbien und zwei in Honduras. El Salvador, Guatemala und Jamaica sind mit je einer Stadt vertreten.

Auch in den USA und Südafrika gibt es Städte mit hoher Mordrate

Auch die USA tauchen mit vier Städten in dem Ranking auf: Gefährlich lebt es sich demnach in St. Louis, Baltimore, New Orleans und Detroit.

Nur drei Städte in der Liste sind nicht auf dem amerikanischen Kontinent angesiedelt. Alle drei liegen in Südafrika: In Kapstadt, Durban und Nelson Mandela Bay geschehen verhältnismäßig viele Morde.

Das sind alle Ergebnisse im Überblick:

