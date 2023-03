Holland Park: der Erlebnispark in Brandenburg für die ganze Familie

Mit einem mehr als zufriedenen Rückblick und einem spannenden Ausblick auf neue Attraktionen feiert der Erlebnispark am 6. April sein einjähriges Bestehen.

Der Erlebnispark für die ganze Familie im Norden von Berlin mit der größten Indoor Spiel- und Kletterhalle in Berlin/Brandenburg auf 4000m², 45 Kletterrouten, Escape Rooms für Kinder, einer Dschungelhalle mit Schildkröten und Loris, der restaurierten 200 Jahre alten Achtkant-Mühle „Wilhelmus“, dem Wahrzeichen des Parks, einem Mühlenmuseum und dem 21m hohen Rutschenturm sowie das Tiergehege mit Alpakas und Ziegen lässt nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Obendrein bietet das großflächige Außengelände mit verschiedenen Spielplätzen für kleine und große Kinder viel Platz zum Spielen und Toben.

Besonders schön ist auch das liebevoll gestaltete Gartencenter, in dem täglich auf 6000m² frische Blumen und Pflanzen gekauft werden können. Gastronomisch wird ebenfalls einiges geboten. In „Thea‘s Keuken“ gibt es ein großes Buffet mit saisonalen Speisen und einer großen Salat- und Dessertbar. Außerdem locken unter anderem die große Terrasse an der Mühle sowie die „Friethoek“ mit frischen holländischen Pommes und leckerer Joppie Sauce. Natürlich können auch viele andere holländische Spezialitäten genossen werden.

Pünktlich zu den Sommerferien werden dann noch fünf weitere neue Familienattraktionen das Spektrum des Parks erweitern: Die Besuchenden können sich auf den Tulpenturm (Kettenflieger), ein nostalgisches Karussell, einen Hasenhüpfer, eine Pferdereitbahn und eine Kartbahn für Kinder freuen.

Der Holland-Park ist an 365 Tagen für seine Besucher geöffnet und der Eintritt in den Park ist frei. Sämtliche Spielplätze im Außengelände können kostenfrei besucht und genutzt werden. Nur für einzelne Attraktionen und die Indoor Spiel- und Kletterhalle werden Tickets benötigt. Die Tageskarte ermöglicht es, den ganzen Tag alle Attraktionen im Park zu nutzen.

Viele weitere Aktionen über das Jahr versprechen immer wieder neue Abwechslung und Spaß für die ganze Familie im Holland-Park und Gartencenter.