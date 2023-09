Los Angeles -Durch die Beziehung zwischen Tom Kaulitz und Heidi Klum hat man zumindest die Kaulitz-Brüder von „Tokio Hotel“ nie so ganz aus den Augen verloren. Doch jetzt können sich Fans wieder auf neue Musik der Jungs freuen.



Die Band, die vor etwa 13 Jahren ihre größten Erfolge feierte, bringt eine neue Single heraus.



Freitag ist „melancolic paradise“ erschienen. Ende April geht es auf große Europa-Tour.

Bill Kaulitz findet emotionale Wort für den Song

Sänger Bill Kaulitz beschreibt den Song als eine Hommage an Los Angeles: „Es ist die melancholischste Stadt die ich kenne und ich glaube das ist das, was ich und LA gemeinsam haben. Mein bester Freund hat mal gesagt, es ist das erste Wort das ihm zu mir einfällt und mich am besten beschreibt.“



Es sei seine größte Stärke und gleichzeitig seine größte Schwäche im Leben. „Ich trag' schon immer eine Traurigkeit in mir und hab das Gefühl, ich verstehe das erst heute, jetzt wo ich fast 30 bin. Der Song feiert das Leben mit 80's Disco Vibes und ein bisschen Funk.“



Die Band besteht aus den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz, Georg Listing (31) und Gustav Schäfer (30).

(red)