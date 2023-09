Wenige Monate nachdem die Ehe für alle in Deutschland im Bundestag verabschiedet wurde, könnte bald ein weiterer Meilenstein für die Gleichberechtigung homosexueller Paare gesetzt werden – wenn der Europäische Gerichtshof (EuGH) den Vorschlägen seines Generalanwalts folgt. Konkret geht es um Aufenthaltsfreiheit von Ehepartnern.

Denn zwei verheiratete Menschen genießen in der Europäischen Union Aufenthaltsfreiheit: So darf zum Beispiel ein Ehegatte, der nicht aus der EU kommt, in dem Land seiner Ehefrau leben, bei ihr wohnen und auch dort arbeiten.

Was aber, wenn das Paar in einem Land leben möchte, das die Ehe für alle nicht erlaubt? Wo Schwule oder Lesben gar nicht heiraten dürfen? Darf das Land dem Ehepartner, der nicht aus der EU kommt, das Daueraufenthaltsrecht verweigern? Nach Auffassung von Generalanwalt Melchior Wathelet ist dies nichts rechtens – ganz gleich, ob das Land die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt oder nicht. In seinen am Donnerstag am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg veröffentlichten Schlussanträgen verwies Wathelet darauf, dass nicht die Legalisierung der Ehe bei dieser Entscheidung eine Rolle spiele, sondern die Freizügigkeit der Unionsbürger.

Ein rumänisch-amerikanisches Ehepaar hatte geklagt

Zwar stehe es den Mitgliedstaaten frei, in ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung für Personen desselben Geschlechts die Ehe vorzusehen oder nicht, doch müssten sie die Verpflichtungen beachten, denen sie aufgrund der Freizügigkeit der Unionsbürger unterliegen.

Hintergrund dieser Entscheidung war eine Klage des Rumänen Relu Adrian Coman und seines Ehemanns Robert Clabourn Hamilton, der die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Das Paar lebte vier Jahre gemeinsam in den Vereinigten Staaten, bevor sich die beiden im Jahr 2010 im belgischen Brüssel das Ja-Wort gaben. Zwei Jahre später beantragten Coman und Hamilton bei den rumänischen Behörden die Papiere für den gemeinsamen Aufenthalt in Comans Heimatland. Weil Rumänien jedoch die gleichgeschlechtliche Ehe nicht anerkennt, wurde der Antrag abgelehnt. Das Paar berief sich dabei auf die Freizügigkeitsrichtlinie der EU. Der US-Bürger darf sich bisher nur wie ein normaler Tourist drei Monate am Stück in Rumänien aufhalten.

Schutz der „traditionellen“ Familie rechtfertige keine Diskriminierung

Generalanwalt Wathelet begründete seine Entscheidung damit, dass der Begriff des Ehegatten an eine Beziehung anknüpfe, die auf der Ehe beruhe. Dieser Begriff sei hinsichtlich des Geschlechts der betreffenden Personen „neutral und unabhängig vom Ort der Eheschließung“. Zudem habe der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entschieden, dass auch ein gleichgeschlechtliches Paar ein Familienleben haben könne. Der Schutz der „traditionellen“ Familie rechtfertige keine Diskriminierung Homosexueller.

Der Vorschlag des Generalanwalts ist für den Gerichtshof zwar nicht bindend, in der Regel folgt er jedoch den Anträgen. Unwahrscheinlich also, dass hier noch mal gegengesteuert wird.

In Deutschland dürfen homosexuelle Paare seit dem 1. Oktober 2017 heiraten. Deutschland war damit das 24. Land der Welt, das die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte. In der Europäischen Union ist die Ehe für alle in den Niederlanden, in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Luxemburg, Norwegen, Portugal, Schweden, Slowenien und Spanien offiziell erlaubt. In Rumänien ist weder die Homo-Ehe noch eine eingetragene Partnerschaft gesetzlich zugelassen. Das Land bereitet ein Referendum vor, dass das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe in der Verfassung verankern will.