This is at swansea boat ramp. What the fuck is it ? Posted by Ethan Tippa on Sonntag, 14. Februar 2016

Als Ethan Tipper vor wenigen Tagen am Ufer des Macquarie-See in New South Wales in Australien entlang ging, machte er laut Mirror eine bizarre Entdeckung. Am Strand lag ein Monstrum wie aus einer anderen Zeit und jagte ihm einen Riesenschrecken ein. "Was zum Teufel ist das?" fragte er, als er ein Foto des Urzeit-Fisches auf Facebook veröffentlichte.

Das Posting verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien, viele User glaubten an eine Photoshop-Ente. Doch Mark McGrouther, Fischsammler für australische Museen, glaubt, das bizarre Wesen identifizieren zu können. Seiner Meinung nach handelt es sich um eine Art Hecht-Muräne, die eigentlich in den tiefen Gewässern vor der Ostküste Australiens lebt. "Das ist das erste mal, das ich eine von ihnen sozusagen in Fleisch und Blut sehe. Ich nehme an, dass sie von einem Fischer gefangen und wieder über Bord geworfen wurde," versicherte er der Daily Mail Australia.

Wie auch immer, jedenfalls sollten Badegäste in Australien immer mit allem rechnen.