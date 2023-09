Caputh -Was haben sich diese Irren nur dabei gedacht? Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Caputh (Potsdam-Mittelmark) mit Feuerwerkskörpern eine Baustellen-Toilette gesprengt. Durch die Wucht der Detonation sei das mobile Toilettenhäuschen auseinandergerissen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Ein Anwohner wurde von dem lauten Knall geweckt und beobachtete nach eigenen Angaben, wie ein Wagen von dem Tatort fuhr. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Darüber welche Feuerwerkskörper verwendet wurden, kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Angesichts der Wucht der Detonation kann die Polizei die Verwendung von illegal nach Deutschland eingeführten Feuerwerkskörpern aus Polen nicht ausschließen.