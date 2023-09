London -Ryan Mason von Premier-League-Klub Hull City hat am Sonntag am Spiel bei Spitzenreiter FC Chelsea (0:2) einen Schädelbruch erlitten und musste notoperiert werden. „Ryans Zustand ist stabil, er wird wohl einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen“, teilte der Fußballklub mit. Mittelfeldspieler Mason (25) war in der 14. Minute mit Gegenspieler Gary Cahill zusammengeprallt, die Partie musste wegen der Behandlung beider Spieler für mehr als fünf Minuten unterbrochen werden. Cahill konnte weitermachen und erzielte den zweiten Treffer der Blues (81.), Mason wurde ins Londoner St Mary's Hospital gebracht. „Der Klub kann bestätigen, dass Ryan Mason seinen Schädelbruch erlitten hat“, hieß es in einem Statement von Hull City: „Jeder im Verein möchte sich für die exzellente Versorgung Ryans bedanken. Am Montag wird es ein Update geben.“ (sid)