Berlin -Der seit Jahren schwelende Machtkampf zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer ist um eine Facette reicher. Wie am Freitag bekannt wurde, versuchte Seehofer in der vergangenen Woche, ohne Rücksprache mit Merkel direkten Einfluss auf die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Brüsseler EU-Kommission zu nehmen. Dabei stellte er auch offen die bisherige Position der Bundesregierung zum weiteren Vorgehen in den Verhandlungen infrage.

In einem Brief drängte der Bundesinnenminister EU-Chefunterhändler Michel Barnier dazu, in der Sicherheitspolitik nach dem Austritt eine „unbegrenzte Zusammenarbeit“ mit Großbritannien anzustreben. Das berichtete am Freitag die Londoner „Financial Times“. Die Sicherheit der Bürger müsse „Vorrang haben vor allen anderen Aspekten der Austrittsverhandlungen“, heißt es demnach in Seehofers Schreiben. Eine Sprecherin Seehofers bestätigte am Freitag die Existenz und den Inhalt des Briefes.

EU-Staaten zu Kooperation bereit

Es geht um die grundsätzliche Frage, ob Großbritannien auch nach dem Ausscheiden aus der Gemeinschaft Ende März 2019 Teil der europäischen Sicherheitsarchitektur bleiben kann. Das betrifft etwa das EU-Polizeiamt Europol, diverse Datenbanken der europäischen Sicherheitsbehörden oder die systematische Speicherung von Fluggast-Daten. Die britische Premierministerin Theresa May hatte im vergangenen Februar den Wunsch an die EU-Partner herangetragen, im Interesse der gemeinsamen Sicherheit auch nach dem Brexit die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet fortzusetzen.

Die verbleibenden 27 EU-Staaten sind grundsätzlich zu einer Kooperation bereit. Deren Ausmaß und die Details wollen sie aber erst während der zweijährigen Übergangsphase aushandeln, welche mit dem Vollzug des Brexit im kommenden Frühjahr beginnt. Es geht um sehr komplexe Fragen – unter anderem, welche Datenschutzregeln im Rahmen einer Zusammenarbeit gelten und ob sich Bürger im Konfliktfall weiterhin uneingeschränkt an den Europäischen Gerichtshof wenden können.

Brief entstand einen Tag vor EU-Gipfel

Vor allem vertreten die 27 aber die Ansicht, dass Großbritannien als Drittland in Zukunft auf keinen Fall mehr mitentscheiden kann, wenn die Union Beschlüsse im Rahmen ihrer gemeinsamen Innen- und Sicherheitspolitik fasst. Der Austritt aus der Gemeinschaft bedeute schließlich zwingend, dass das Land sämtliche Mitwirkungsrechte verliere. Das sehen die Briten anders, auch Seehofer stellte diesen Konsens mit seinem Brief an die EU-Kommission infrage.

Das Schreiben datiert vom 27. Juni. Es entstand also einen Tag vor dem jüngsten EU-Gipfel und auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen Kanzlerin und Innenminister um die Flüchtlingspolitik. Am Freitag waren das Kanzleramt und das Bundesinnenministerium sichtlich bemüht, das Thema möglichst kleinzureden und dem gerade mühsam entschärften Konflikt zwischen Merkel und Seehofer keine neue Nahrung zu geben.

Merkel wusste nichts von dem Brief

Merkels Sprecher Steffen Seibert sagte, die Regierungschefin habe bereits mehrfach deutlich gemacht, dass auch sie eine enge Zusammenarbeit mit Großbritannien nach dem Brexit wolle. Seibert bestätigte aber indirekt, dass Seehofers Schreiben nicht mit Merkel abgestimmt war. Er äußere sich nicht zu Korrespondenz „von Ministern mit der EU-Kommission“, sagte Seibert. Seehofers Sprecherin sagte, ihr Minister habe „in keiner Weise“ Einfluss nehmen wollen auf die Verhandlungsführung der Kommission.

Der Umstand, dass das Schreiben erst am Freitag bekannt wurde und dies auch noch durch die Veröffentlichung in einer britischen Zeitung, ist nach Einschätzung von Regierungsvertretern der innenpolitischen Situation in Großbritannien geschuldet. Premierministerin May wollte am Freitag im Kabinett eine Grundsatzentscheidung über die Ausgestaltung des Brexit herbeiführen. May ist für eine enge Anlehnung an die Gemeinschaft auch nach dem Austritt, was für die Brexit-Hardliner nicht infrage kommt.