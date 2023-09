Berlin/Moskau -Horst Seehofer hat Wladimir Putin beim Wort genommen. „Kommen Sie wieder“, hat Russlands Staatspräsident dem bayerischen Ministerpräsidenten vergangenes Jahr gesagt, als der ihn in Moskau besuchte. 13 Monate später hat sich Seehofer wieder auf den Weg gemacht.



„Nur wer Ohren hat, wird die Türen zwischen den Völkern öffnen“, hat er zuvor gesagt. Im vergangenen Jahr hat Seehofer mit diesen Ohren unter anderem das Lob des Moskauer Bürgermeisters aufgenommen, er habe mit seinem Besuch „eine Heldentat vollbracht“.



Schauplatz für „Nebenaußenpolitik“

So sieht man das im Kanzleramt sicher nicht. Auslandsreisen von Ministerpräsidenten sind zwar nicht unüblich, und auch Moskau haben einige auf dem Programm. Gerade ist etwa der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller da gewesen. Aber unüblich ist es, wenn ein Ministerpräsident bei seinem Besuch den deutlich höherrangigen Staatspräsidenten trifft. Dann wird aus einer Wirtschaftswerbereise fürs Bundesland - auch Seehofer hat eine Wirtschaftsdelegation dabei - eine Art Nebenaußenpolitik.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Horst Seehofer (M.) trifft in Moskau Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und der russischen Zivilgesellschaft. dpa

Es treffen sich da mal wieder zwei, auf die Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht besonders gut zu sprechen ist. In der Beziehung zu Putin beschränkt sie sich seit dem Ukraine-Konflikt auf Telefonate und Treffen bei internationalen Veranstaltungen. In Moskau ist sie seither nicht gewesen.



Bundesregierung hält an Sanktionen fest

Die Bundesregierung hält an den Sanktionen gegen Russland fest, so lange die Bedingungen des Minsker Friedensabkommens nicht erfüllt sind. Seehofer hat sich wiederholt für einen Sanktionsabbau ausgesprochen. Bei seinem Besuch in Moskau 2016 - kurz nachdem er Merkel in der Flüchtlingspolitik eine „Herrschaft des Unrechts“ vorgeworfen hatte - bezeichnete Seehofer den Krieg in der Ukraine locker als „Schießereien“ und wurde dafür als Verharmloser kritisiert.



Dieses Mal hat Seehofer sich zumindest pro forma mit Merkel versöhnt, bevor er nach Moskau reiste. Und er hat eigens im Landtag eine Rede gehalten, um zu versichern, dass er nicht vor habe, die Sanktionen gegen Russland bedingungslos aufzugeben.

Im Mai will Seehofer noch in die Ukraine reisen, um den dortigen Präsidenten Petro Poroschenko zu treffen. Jeder seiner Reisen, sagte Seehofer im Landtag, sei ein großer Erfolg gewesen.

Das könnte Sie auch interessieren: