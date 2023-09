Berlin -Nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, bei der die AfD mit 20,8 Prozent die CDU erstmals zur nur drittstärksten Partei in einem Land machte, hat CSU-Chef Horst Seehofer seine Kritik an der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verschärft. „Die Menschen wollen diese Berliner Politik nicht“, erklärte er.

Seine mehrfache Aufforderung zur Kurskorrektur sei Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht nachgekommen. Die Bürger fühlten sich nicht ernst genommen. Das Wahlergebnis sei die Folge davon. Die Lage sei für die Union „höchst bedrohlich“, sagte Seehofer der „Süddeutschen Zeitung“. Merkel hatte am Montag Verantwortung für das Wahlergebnis ihres CDU-Landesverbandes übernommen, eine Kurskorrektur aber erneut abgelehnt.

Der Verunsicherung und Ratlosigkeit in der CDU versuchte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zu begegnen. In einer knapp einstündigen Rede in der Haushaltsdebatte des Bundestags stützte Schäuble Merkels Politik, zeigte Verständnis für die von AfD-Wählern artikulierten Ängsten, setzte diesen aber Zuversicht entgegen. Deutschland gehe es „wirtschaftlich so gut wie nie“, sagte Schäuble. „Dennoch machen sich viele Sorgen um unsere Zukunft“. Dies sei angesichts der schnellen Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft und angesichts neuer Bedrohungen verständlich.

„Unser Land verändert sich. Es hat sich schon immer verändert“

Die „Rufe nach einem starken Mann“ würden stärker, die Sehnsucht nach markigen einfachen Antworten größer. Aber Veränderungen könne man nicht ausklammern. „Unser Land verändert sich. Es hat sich schon immer verändert.“ Dies müsse als Chance begriffen werden. „Es geht bei Veränderung nicht um Selbstaufgabe“, sagte Schäuble.

Auch Innenminister Thomas de Maizière verwahrte sich gegen Kritik aus CSU wie SPD: „Dem Gefühl der Verunsicherung wollen wir Argumente, Stärke, Entschlossenheit entgegensetzen“. CDU-Generalsekretär Peter Tauber forderte die CSU zur Mäßigung auf und warnte davor, mit Streit den Abgeordnetenhaus-Wahlkampf in Berlin und den Kommunalwahlkampf in Niedersachsen zu belasten. Die Anhänger der Partei erwarteten „von der Union vor allem eines: Geschlossenheit“, sagte Tauber. Seehofer, Merkel und SPD-Chef Sigmar Gabriel kommen am Sonntag in Berlin zusammen, um über die weitere Politik der Koalition zu beraten. Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz befand, die CSU befördere Rückzug oder Abwahl Merkels. Sie versuche, „das zu betreiben, was bei Pegida und AfD auf den Plakaten steht: Merkel muss weg.“

Seehofer hat unterdessen wegen der innenpolitischen Lage in Deutschland seine für Anfang Oktober geplante Russlandreise auf einen nicht genannten Termin verschoben.

