Falkenrehde/Ketzin -Bei einem Brand in einem Hotelzimmer hat Border Collie Sunny seinem Frauchen (49) das Leben gerettet: Er bellte, so dass sie aufwachte und fliehen konnte.



Kurz vor acht Uhr abends am Mittwoch brannte es im Gästehaus des Hotels „Gutshof Havelland“. Fünf Feuerwehren rasten zum Feuer. Steffen Vogeler (39), Vize-Stadtwehrführer Freiwillige Feuerwehr Ketzin: „Wir löschten zwanzig Minuten lang mit dreißig Leuten. Im Zimmer war das Bett komplett verbrannt, die Wände schwarz vom Rauch.“ Die Hundebesitzerin erzählte den Rettern, dass ihr Hund Sunny so laut und lange gebellt habe, dass sie erwachte. So habe sie andere Gäste informieren können. Wie die Polizei später feststellte, war sie betrunken, hatte 2,14 Promille.



Die Hundebesitzerin mit einem Polizisten. Im T-Shirt und barfuß war sie vor den Flammen geflohen. Julian Stähle

Etwa dreißig Gäste wurden evakuiert. In allen Zimmern hing dichter Qualm. Vogeler: „Den beseitigten wir bis 23 Uhr mit dem Überdrucklüfter und kräftigem Lüften.“ Die Kripo ermittelt nun zum Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. DÜBB