Köln -Wer von uns isst nicht gerne eine Portion Nutella und schmiert sie genüsslich auf eine Scheibe Brot? Und das, obwohl wir genau wissen, wie ungesund die dunkle Creme eigentlich ist. Trotz dieser Gewissheit hat der Kakao-Haselnuss-Aufstrich viele Fans. Für die größten Verehrer der Schoko-Kultur gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, ihrer Leidenschaft zu frönen. Ab Januar 2020 eröffnet ein Nutella-Hotel seine Pforten in Napa Valley, Kalifornien.



Nutella-Hotel: Es geht nicht nur ums Essen

Die Hotelsuiten sind mit lustigen Tapeten ausgestattet und es gibt in jedem Schlafzimmer einen Nutella-Wecker. Die Betten sind mit croissant-förmigen Kissen überzogen. Jedes Schlafzimmer hat eine eigene Veranda, auf der die Gäste ihren morgendlichen Kaffee trinken können. Klingt alles super, doch es gibt gleich mehrere Haken.

Think one kitchen is enough? Think again. #HotellaNutella features two state-of-the-art kitchens for all of your wildest Nutella-themed, culinary dreams. pic.twitter.com/BfKXlHOc2k — Nutella (@NutellaUSA) November 13, 2019

Aufenthalt nur über ein Gewinnspiel möglich

Das Nutella-Hotel bietet Gästen ein Wochenende an, das verschiedene Angebote beinhaltet. Der Aufenthalt ist jedoch nur über die Teilnahme am Gewinnspiel auf der Website möglich. Gewinner können noch bis zum 8. Dezember daran teilnehmen und ein Wochenend-Paket mit Hin-und Rückflug ergattern sowie insgesamt zwei Nächte in der Schoko-Unterkunft in Kalifornien verbringen. Käuflich erwerben können selbst die größten Fans die Zeit im Nutella-Hotel nicht. Weitere Haken: Am Gewinnspiel dürfen lediglich US-Bürger und Personen ab 21 Jahren teilnehmen. Außerdem müssen Kandidaten in einem Video beweisen, wie wichtig die Schokocreme für sie in ihrem Alltag ist.

Erstmal nur ein Wochenende geöffnet

Der Gewinner darf einen weiteren Gast mitbringen und nimmt zum Beispiel an Kochkursen mit bekannten Köchen teil, wie es in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung heißt. Ferrero zufolge wird das Hotel vorerst nur am Wochenende vom 10. bis 12. Januar geöffnet sein. „Wir hoffen, dass unsere Gäste lernen, die Magie des Nutella-Hotels zu Hause nachzubilden und möchten ihnen mehr Möglichkeiten geben, sich mit Freunden und Familie zu treffen, um ein besonderes Frühstück zu genießen“, erklärt Ferrero-Marketing-Chef Todd Midura in der Pressemitteilung. Im Nutella-Hotel wird es außerdem einen Pfannkuchenkünstler geben. Dieser wird ein großes Frühstück zubereiten und den Hotelgästen zeigen, wie man Pfannkuchen am besten serviert.

Immer wieder Kritik an Nutella – wegen Palmöl

Trotz der großen Popularität des Produkts, steht Nutella immer wieder international in der Kritik. Viele Kunden versuchen, ihr Konsumverhalten zu verändern, auch in Bezug auf das Palmöl, das ein fester Bestandteil des Haselnuss-Aufstrichs ist. Die Verwendung von Palmöl wird immer wieder von Konsumenten und Verbänden wie Greenpeace angeprangert, weil im Schatten der Palmölindustrie negative Klimaauswirkungen, Menschenrechtsverletzungen und das Artensterben eine große Rolle spielen. Orang Utans, Sumatra-Tiger und andere Tierarten sind durch diese Industrie vom Aussterben bedroht, weil ihre Lebensgrundlage bei der Gewinnung von Palmöl zerstört wird.