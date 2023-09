Frankfurt/Main -DFB-Trainer Horst Hrubesch gibt am Donnerstag den Kader für das olympische Fußball-Turnier in Brasilien (4. bis 20. August) bekannt. Angeführt wird das 18-köpfige Team beim Kampf um Gold von Julian Brandt, der zuletzt von Joachim Löw aus dem vorläufigen EM-Kader gestrichen worden war. Das bestätigte Bayer Leverkusens Trainer Roger Schmidt bereits.



Wieder vereint sein werden wohl die 27 Jahre alten Zwillinge Sven Bender (Borussia Dortmund) und Lars Bender (Bayer Leverkusen). Damit wären zwei der drei „Oldie-Tickets“ vergeben. Die übrigen Spieler müssen nach dem 31. Dezember 1992 geboren sein.



FC-Keeper Horn gilt als Favorit

Vorausgegangen waren wochenlange Verhandlungen mit den Bundesligisten, die in der Saison-Vorbereitung maximal auf je zwei Spieler verzichten wollen. Im Tor gilt Timon Horn (1. FC Köln) als gesetzt, zudem führt kein Weg an Max Meyer (Schalke 04), Jeremy Toljan und Niklas Süle (beide 1899 Hoffenheim) sowie Angreifer Davie Selke (RB Leipzig) vorbei.



Verzichten muss Hrubesch auf zahlreiche prominente Namen: Die EM-Fahrer Leroy Sané (Schalke 04), Joshua Kimmich (Bayern München), Julian Weigl (Borussia Dortmund) und Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) fehlen ebenso wie Mahmoud Dahoud, der von Borussia Mönchengladbach wegen der Play-offs zur Champions League keine Freigabe erhält. Kevin Volland (Bayer Leverkusen) und Timo Werner (RB Leipzig) verzichten wegen ihres Vereinswechsels freiwillig, Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) wegen einer Blinddarm-Operation.



Abflug am 30. Juli

Das deutsche Team fliegt am 30. Juli nach Rio de Janeiro, von der Olympia-Stadt geht es umgehend weiter zum ersten Spielort Salvador. Dort bestreitet das DFB-Team seine Gruppenspiele gegen Olympiasieger Mexiko (4. August) und Südkorea (7. August), am 10. August geht es in Belo Horizonte im letzten Vorrundenspiel gegen Außenseiter Fidschi.



Frauen-Aufgebot kommt auch

Auch das Frauen-Aufgebot wird am Donnerstag bekannt gegeben. Bundestrainerin Silvia Neid muss ihren erweiterten Kader von 26 Spielerinnen auf 18 plus vier Ersatzkräfte reduzieren.



Derzeit befindet sich der Europameister im dritten von vier Olympia-Lehrgängen in Bad Gögging, das endgültige Aufgebot bestreitet die Generalprobe am 22. Juli (18.00 Uhr/ARD) in Paderborn gegen Ghana. In Brasilien trifft die DFB-Auswahl zunächst in Sao Paulo auf Simbabwe (3. August) und Australien (6. August) sowie in Brasilia auf Kanada (9. August). (sid)