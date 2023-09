Berlin -Die Herzkammer der Sozialdemokratie, so hat es Hubertus Heil in seiner ersten Rede als neuer Arbeitsminister im Bundestag gesagt, sei mal das Ruhrgebiet gewesen. Er sprach mit ruhiger, gelassener Stimme: so wie jemand, der kurz einen Fakt aus der Geschichte referiert und ihn dann abhakt. Einen Moment lang blickte der 45-Jährige, dessen Augen in diesem Moment sonst auf dem Rednerpult ruhten, nach links, in Richtung seiner eigenen SPD-Fraktion. Dann fuhr er mit seinem Redetext fort.