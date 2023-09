São Paulo -Stau und Verkehrschaos gehören in São Paulo dazu. Angeblich fliegen in der brasilianischen Metropole so viele Hubschrauber und Hubschrauber-Taxis wie in keiner anderen Stadt. Wer es sich leisten kann, nutzt die Lufttaxis anstelle von öffentlichem Bus- und Bahnverkehr oder Autos. Die Fahrzeit vom Flughafen Guarulhos in die Innenstadt von São Paulo kann mit dem Auto um die drei Stunden dauern, während der Hubschrauber denselben Weg in 15 Minuten zurücklegt.

Nun steigt der Mitfahrdienst Uber mit ein und startet mit drei Helikoptern sein einmonatiges Pilotprojekt in der Großmetropole. Wie auch auf den Straßen, lockt Uber mit Preisen für den Hubschrauber-Flug, die weit unter dem Durchschnitt der Mitbewerber liegen. Im Januar hatte das US-Unternehmen bereits die Zusammenarbeit mit Airbus bekanntgegeben. (Reuters/AP)