Chamonix -Etwa 110 Menschen haben am Donnerstag in mehreren Kabinen einer Seilbahn am Montblanc in mehr als 3000 Metern Höhe festgesessen. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Der Gendarmerieposten in Chamonix bestätigte auf dpa-Anfrage, dass die Menschen mit Hubschraubern ins Tal gebracht würden. Die Rettung dauerte am Abend an, weitere Details wurden nicht mitgeteilt.

Laut AFP waren verhedderte Kabel der Seilbahn der Grund für den Ausfall der Bahn ab etwa 16 Uhr. Wie es dazu kommen konnte, blieb zunächst offen. Der Montblanc in Frankreich an der Grenze zu Italien ist mit 4810 Metern der höchste Berg der Alpen. (dpa)