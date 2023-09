Im Spielbereich eines spanischen Restaurants ist am Sonntagnachmittag eine Hüpfburg explodiert, ein Mädchen kam ums Leben. Mehrere Kinder zwischen drei und elf Jahren wurden bis zu 15 Meter hoch in die Luft geschleudert und verletzten sich dabei teilweise schwer.

Sechsjährige erlag ihren Verletzungen

Für ein sechsjähriges Mädchen kam jede Hilfe zu spät: Sie erlag ihren Verletzungen später im Krankenhaus. Die Eltern der Kinder saßen zum Zeitpunkt des Unglücks gerade an den umliegenden Tischen.

Salvador Balliu, der Bürgermeister von Caldes de Malavella, sprach von einer „sehr, sehr starken Explosion". Im Umkreis von rund 40 Metern wurden noch Trümmer gefunden.

Der Ministerpräsident der Region Katalonien, Carles Puigdemont, sprach den Eltern via Twitter seine Anteilnahme aus: „Mein Beileid an die Familien dieser Tragödie. Ruhe in Frieden."

El meu condol a la família per aquesta tragèdia. Tota la solidaritat i afecte en aquestes hores tan doloroses. Descansi en pau. https://t.co/7IBpsn2eZo — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 7, 2017

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Unglücksursache wird nun von der Polizei ermittelt. Nach ersten Informationen dürfte ein defekter Gashahn die Explosion ausgelöst haben, wie unter anderem „heute.at“ berichtet.

Dieser Artikel erschien zuerst auf express.de.

Das könnte Sie auch interessieren: