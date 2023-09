Dortmund -Wenige Stunden nach Bekanntwerden seines Wechsels zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München zur kommenden Saison hat sich Weltmeister Mats Hummels über seine Social-Media-Accounts zu seinem bevorstehenden Abschied von Borussia Dortmund geäußert.

„Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, waren die letzten Wochen auch für mich sehr nervenaufreibend, da ich die bisher schwierigste Entscheidung in meinem Leben treffen musste“, schrieb der 27-Jährige bei Twitter und Facebook. Ihm sei klar, dass es „manchen schwerfallen wird“, seinen Wechsel nachzuvollziehen. „Aber nach achteinhalb wirklich großartigen Jahren war es an der Zeit für mich, nochmal etwas Neues auszuprobieren“, so Hummels: „Schweren Herzens verlasse ich nun den Verein und die Mannschaft, mit der ich zusammengewachsen bin und große Erfolge feiern durfte. Deshalb bedanke ich mich bei allen, die dazu beigetragen haben.“

Zum Abschied versprach Hummels den BVB-Fans noch einmal vollen Einsatz für die Schlussphase der Saison und das bevorstehende Pokalfinale gegen seinen neuen Klub Bayern München am 21. Mai in Berlin: „Jetzt werde ich in den noch verbleibenden Trainingseinheiten und Spielen alles geben, um diese Zeit mit einem würdigen Abschluss zu ehren. Mit dem Pokal in den Händen zurück in den Pott zu kommen nach dem Finale.“

Die Stellungnahme im Wortlaut

„Nachdem heute mein Transfer zum FC Bayern bekannt gegeben wurde, möchte ich mich nun auch noch etwas ausführlicher dazu äußern. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt waren die letzten Wochen auch für mich sehr nervenaufreibend, da ich die bisher schwierigste Entscheidung in meinem Leben treffen musste. Am Ende bin ich zu der Erkenntnis gekommen, nochmal eine neue Herausforderung auf mich zu nehmen, noch dazu in meiner Heimatstadt, in der meine Familie und viele Freunde leben.

Mir ist klar, dass es manchen schwerfallen wird meine Entscheidung nachzuvollziehen. Aber nach achteinhalb wirklich großartigen Jahren in Dortmund war es an der Zeit für mich, nochmal etwas Neues auszuprobieren. Schweren Herzens verlasse ich nun den Verein und die Mannschaft, mit der ich zusammen gewachsen bin und große Erfolge feiern durfte. Deshalb bedanke ich mich bei allen die dazu beigetragen haben. Bei Euch, den außergewöhnlichen Fans dieses tollen Vereins. Bei allen Mitarbeitern die “hinter den Kulissen„ ihre Arbeit verrichten. Selbstverständlich auch bei meinen drei Trainern, die ich hier erleben durfte und bei Michael Zorc sowie Hans-Joachim Watzke. Und besonders hervorgehoben bei meinen Mitspielern, da sie - unabhängig davon, dass diese letzten Jahre ohne sie nicht möglich gewesen wären - immer ein offenes Ohr für mich hatten.

Natürlich habe ich auch die vielen Nachrichten, Kommentare und Posts registriert, um mich zu überzeugen beim BVB zu bleiben. Und auch der große Zuspruch nach unserem Heimspiel gegen Wolfsburg, egal ob im Stadion, am Trainingsgelände oder im Supermarkt, hat mich sehr berührt. Das spricht für die einmaligen BVB-Fans und das weiß ich sehr zu schätzen. Jetzt werde ich in den noch verbleibenden Trainingseinheiten und Spielen noch alles geben um diese Zeit mit einem würdigen Abschied zu ehren. Mit dem Pokal in den Händen zurück in den Pott zu kommen nach dem Finale! Danke! Mats“ (sid)

