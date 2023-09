Speyer -In Speyer in Rheinland-Pfalz ist ein Hund bei heißen Temperaturen in einem Pkw zurückgelassen worden und von einer Passantin befreit worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, parkte eine 77-Jährige ihren Pkw bei etwa 38 Grad Celsius Außentemperatur auf einem Discounter-Parkplatz. Sie verließ das Fahrzeug und ließ ihren Hund ohne Wasser und bei nur wenig geöffneten Fenstern im Fahrzeug zurück.

Eine Passantin wurde auf das laut wimmernde und stark hechelnde Tier aufmerksam, weil es an der Heckscheibe kratzte. Sie konnte den Hund der Rasse Bolonka schließlich befreien, weil die Beifahrertür unverschlossen war, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht, das Tier wies aber deutliche Anzeichen der Erschöpfung auf.

Etwa 30 Minuten später kehrte die Besitzerin zu ihrem Auto zurück, die Beamten führten eigenen Angaben zufolge ein belehrendes Gespräch mit der Frau und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Zwischenfall in Euskirchen

Immer wieder kommt es bei heißen Temperaturen zu Zwischenfällen mit zurückgelassenen Tieren in Pkws. Erst am vergangenen Sonntagmittag hatte die Polizei in Euskirchen einen Hund aus einem heißen Auto befreit, weil der Besitzer sich in einem Schwimmbad abkühlte und sein Tier zurückließ.

Die Beamten ließen den Hundehalter ausrufen, der sich uneinsichtig zeigte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eröffnet. (red)