Scheeßel -Nach heftigen Unwettern ist das „Hurricane“-Festival in Scheeßel planmäßig gestartet. Viele Festivalgäste, die mit dem Zug anreisten, mussten wegen Bäumen auf den Gleisen und anderer Unwetterschäden aber am Freitag noch Verspätungen in Kauf nehmen. Der Veranstalter hatte die Musikfans am Donnerstag wegen des Gewitters gebeten, ihre Anreise möglichst um einen Tag zu verschieben.

„Das Gute war, dass die meisten Leute noch im Auto waren, als es gewittert hat“, sagte Katja Wittenstein vom Veranstalter FKP Scorpio. Kurz vor der Eröffnung des Festivals am Donnerstagmittag hatte es heftig geregnet. „Die Flächen konnten heute abtrocknen. Die Camper haben heute gute Bedingungen“, sagte sie. Am Donnerstagabend waren laut Veranstalter bereits knapp 50.000 Menschen auf den Plätzen. Insgesamt werden rund 78.000 Besucher bei der dreitägigen Open-Air-Party erwartet.

Am Freitagnachmittag spielten die ersten Bands auf den vier Bühnen des Festivalgeländes. Ein Top-Act steht in der Nacht (22.00 Uhr) mit der US-Band Green Day bevor. Gleichzeitig findet in Neuhausen ob Eck (Baden-Württemberg) das Zwillings-Festival „Southside“ statt. (dpa)