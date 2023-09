Wilmington -Der Hurrikan „Florence“ hat in der US-Stadt Wilmington (North Carolina) am Freitag die ersten Todesopfer gefordert. Mindestens vier Menschen starben, darunter eine Mutter und ihr Baby in Wilmington im Bundesstaat North Carolina, als ein Baum auf ihr Haus stürzte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Vater des Kindes wurde mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Der Wirbelsturm ist kein Hurrikan mehr. Das Nationale Hurrikan-Zentrum stufte „Florence“ zum Tropensturm herunter, nachdem die Windgeschwindigkeiten auf unter 120 Kilometer pro Stunde nachgelassen haben.

Michael Jordan richtet Spendenplattform ein

NBA-Legende Michael Jordan macht sich für die Opfer des derzeit tobenden Hurrikans stark. Der Besitzer der Charlotte Hornets aus dem betroffenen US-Bundesstaat North Carolina hat mit der nordamerikanischen Basketball-Profiliga eine Spendenplattform eingerichtet.



„Es ist wirklich niederschmetternd zu sehen, welchen Schaden der Hurrikan Florence in meinem geliebten Heimatstaat North Carolina und den umliegenden Gebieten anrichtet“, sagte Jordan, der in Wilmington aufwuchs und in seiner College-Zeit für die University of North Carolina spielte.



Der 55-Jährige, sechsmal NBA-Champion mit den Chicago Bulls, bat um Hilfe: „Bitte schließen Sie sich mir, den Hornets und der NBA an und spenden Sie an eine der Organisationen, die bei den Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen dabei sind.“ Unter anderem ist das Rote Kreuz an der Aktion beteiligt. (dpa/afp/sid)