Washington -Der Hurrikan „Harvey“ hat an einigen Orten in Texas das Stromnetz beschädigt. Rund 213 000 Menschen seien derzeit ohne Strom, berichtete der Netzbetreiber Ercot am Samstagmorgen (Ortszeit) auf seiner Webseite.

Nachdem „Harvey“ beim Erreichen des Festlandes Freitagnacht als erster Sturm seit zwölf Jahren der schweren Kategorie 4 zugeordnet war, wird er inzwischen nur noch als Sturm der Kategorie 1 eingestuft. Im Laufe des Tages werde er sich vermutlich zu einem tropischen Sturm abschwächen, erklärte der Wetterdienst am Samstag.

Samstagfrüh begannen die Aufräumarbeiten an der texanischen Golfküste. Der Nachrichtensender CNN zeigte Schäden an vielen Gebäuden und umgestürzte Bäume. Zunächst gab es noch keine Informationen zu möglichen Toten oder Verletzten.

Blick von der Internationalen Raumstation (ISS) auf den Hurrikan "Harvey" am 25. August. dpa

Heftigste Regenfällt erwartet

Zugleich warnte das Hurrikanzentrum auf seiner Webseite vor „katastrophalen Überschwemmungen“ im Zuge heftiger Regenfälle, die für die kommenden Tage erwartet werden. Die bisher angerichteten Schäden seien noch nicht abzusehen, so CNN weiter. Es sei aber damit zu rechnen, dass einige Gebiete „für Wochen oder Monate unbewohnbar“ sein würden, zitierte der Sender Meteorologen.

Einwohner der Gegend um Rockport, wo „Harvey“ am späten Freitagabend (Ortszeit) auf Land getroffen war, berichteten unter anderem von umgestürzten Bäumen und Strommasten.

US-Präsident Donald Trump teilte auf Twitter mit, er habe auf Anfrage des Gouverneurs von Texas, Greg Abbott, den Notstand ausgerufen. Dadurch würden die Regierungsgelder für Hilfsmaßnahmen in vollem Umfang verfügbar.

„Harvey“ war als Hurrikan der Stärke 4 von 5 auf die texanische Südküste getroffen.

Über 200 Stundenkilometer

Seit dem Hurrikan „Charley“ im Jahr 2004 war dies das erste Mal, dass ein Hurrikan der Kategorie 4 das US-Festland erreicht, wie CNN weiter berichtete. An der Küste hatte er noch Windgeschwindigkeiten von mehr als 130 Meilen (mehr als 210 Kilometer) pro Stunde. Das Hurrikanzentrum stufte ihn aber bald auf die Kategorie 3 und schließlich auf die zweitniedrigste Stufe herab, nachdem die maximale Windgeschwindigkeit auf 110 Meilen pro Stunde (177 Kilometer pro Stunde) gesunken war.

Für die Einwohner von sieben Bezirken an der Küste war eine Evakuierung angeordnet worden, sie müssen dieser aber nicht folgen. Es wurde erwartet, dass „Harvey“ in den kommenden Tagen über den Südosten von Texas zieht. Potenziell betroffen ist ein von 16 Millionen Menschen bewohntes Gebiet zwischen der Stadt Brownsville und Houston mit einem Küstenstreifen von etwa 560 Kilometern Länge. (dpa)