Road Town -Der britische Milliardär Richard Branson (67) und seine Familie haben Hurrikan „Irma“ auf seiner Privatinsel Necker Island gut überstanden. Sein Sohn Sam Branson teilte auf Instagram mit, dass auf Necker Island niemand zu Schaden gekommen sei. Eine Reihe von Gebäuden sei allerdings zerstört.

„Irma“ zog am Mittwoch über Necker Island, das zu den Britischen Jungferninseln gehört. Der Hurrikan der Kategorie fünf ist einer der stärksten jemals in der Region registrierten Wirbelstürme. Sam Branson warnte, den Sturm nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und sich in Sicherheit zu bringen. „Häuser kann man wieder aufbauen, aber Menschenleben nicht“, schrieb er.

Der Unternehmer und Abenteurer Richard Branson hatte angekündigt, den Hurrikan in seinem Weinkeller auszusitzen. „Wie ich mein Team kenne, wird nicht mehr viel Wein übrig sein, wenn wir wieder herauskommen.“ Branson ist der Gründer der Virgin-Gruppe, zu der Hunderte Firmen gehören. Sein Vermögen wird auf etwa fünf Milliarden US-Dollar geschätzt. (dpa)

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Diese Bilder zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörung

Zerstörungen auf den Florida Keys ap

Boote sind aufs Land geworfen und zertrümmert worden. ap

Luftaufnahme der Florida Keys ap

Ein Mann in Havana trägt ein Kind auf den Schultern, nachdem der Hurrikan „Irma“ auf Kuba getroffen ist. AP

Ein umgestürztes Auto in Cape Coral, Florida. dpa

Ein Rettungsfahrzeug steht in Jacksonville, Florida, USA, unter den Bögen der „Beach Boulevard“-Brücke. dpa

Nach dem Hurrikan „Irma“ ist auch das kubanische Havana verwüstet. AFP

Ein zerstörtes Auto auf der Insel Saint Martin, die vom Hurrikan schwer getroffen wurde. AFP

In einer Notunterkunft im Palm Beach County (Florida) werden Haustiere in ihren Körben einer Turnhalle untergebracht. dpa

Der Möbelladen von Walter Coker in Florida wurde ein Opfer der Fluten. AP

Zerstörungen auf Saint-Martin ap

Überflutete Straße in Miami ap

Das Wasser des Miami River wird in die Stadt gedrückt. ap

Häuser auf Saint-Barthélemy, eine Insel die zu den Kleinen Antillen in der östlichen Karibik gehört, sind von Wasser umschlossen. AFP

Zufluchtsort Kirche: Kinder und ihre Mutter in einer Notunterkunft auf der Dominikanischen Republik. AP

Ein Straßenzug in der Stadt Gustavia auf der Insel Saint-Barthélemy in der Karibik. AFP

In Fajardo auf Puerto Rico schauen Sicherheitskräfte nach dem Rechten. AFP

Viele Menschen aus Las Terrenas (Dominikanische Republik) schützen sich in einer Kirche vor Sturm und Flut. dpa

Rettungskräfte des städtischen Krisenmanagements schauen in Fajardo (Puerto Rico), ob sich in einem Auto noch Menschen aufhalten. dpa