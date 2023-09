München -Wenn wir in ein Hotelzimmer kommen, das sauber und gemütlich aussieht, haben sie ihren Job gemacht. Zimmermädchen sind dafür zuständig, dass wir uns in fremden Betten wohlfühlen. Doch nicht immer bleibt die Zeit, um die Zimmer bis ins letzte Detail zu reinigen. Was vernachlässigt wird, bleibt dem Auge des Gastes zwar manchmal verborgen. Doch eklig ist es trotzdem.

Ein Zimmermädchen hat „Focus Online“ verraten, wovon sie in Hotelzimmern lieber die Finger lässt.

Lieber eigenes Handtuch mitbringen

Die Frau, die anonym bleiben möchte, sagt: „Ich würde im Hotel niemals ein Handtuch benutzen, da ich als Zimmermädchen weiß: Die Zimmermädchen putzen damit die Armaturen, sie wischen Ablagen ab und hängen es mir wieder hin. Die Handtücher sind nicht immer hygienisch dort.“

Sie ekele sich so sehr vor den Handtüchern, dass sie auf Reisen immer ein eigenes Exemplar mitnehme, sagte die Frau. Daher: Den Reisekoffer lieber etwas voller packen und dafür auf der sauberen Seite sein. (red)

