Frankfurt -Die Autobauer tricksen immer dreister, wenn es um den Spritverbrauch ihrer Fahrzeuge geht. Inzwischen liegen die realen Werte um 42 Prozent über den offiziellen Angaben, die im Labor ermittelt werden. Besonders negativ fällt Daimler auf. Wir erläutern, was das für Autofahrer und die Umwelt bedeutet.

Woher kommen die Informationen über die Abweichungen?

Die Niederländische Organisation für Angewandte Wissenschaft und der Umweltforscherverband ICCT haben öffentlich zugängliche Daten von 1,1 Millionen Fahrzeugen analysiert. Dazu zählen Verbraucherwebseiten wie Spritmonitor.de, Automagazine oder Informationen von Leasingfirmen. Die ICCT hat vor gut zwei Jahren den Dieselskandal aufgedeckt.

Was sind die wichtigsten Ergebnisse?

Die ICCT analysiert die Daten seit mehreren Jahren. Dabei ist eine deutliche Tendenz zu erkennen: Die Abweichungen zwischen offiziellem und tatsächlichem Verbrauch werden immer größer. Sie machen aktuell im Schnitt 42 Prozent aus. Wer heute einen Neuwagen kauft, der nach Herstellerangaben fünf Liter auf 100 Kilometer verbraucht, muss damit rechnen, dass er tatsächlich mehr als sieben Liter schluckt. 2010 lag die Differenz noch bei 23 Prozent.

Wie kommt die steigende Differenz zustande?

Laut ICCT liegt es nicht an Veränderungen im Fahrverhalten, sondern an der „zunehmenden Ausnutzung von Schlupflöchern in der Testprozedur durch die Fahrzeughersteller“. Das heißt die Autobauer tricksen immer geschickter, wenn es um die offiziellen Verbrauchswerte im Labor geht.

Wie wird getrickst?

Eine Ursache ist das Testverfahren, das die realen Fahrsituationen nicht abbildet, etwa in puncto Beschleunigung und Geschwindigkeiten. Hinzu kommt, dass die Autobauer für die Tests speziell präparierte Fahrzeuge nutzen, deren Motorsteuerung für die Prüfprozeduren optimiert ist. Diese Fahrzeuge unterscheiden sich zum Teil deutlich von den Pkw, die an Kunden verkauft werden. Wohlgemerkt: Das alles ist legal.

Bei welchen Fahrzeugtypen ist am stärksten getrickst?

Bei Autos der sogenannten oberen Mittelklasse. Das sind Autos etwa von den deutschen „Premium-Herstellern“, die häufig als Dienstwagen genutzt werden. Auffällig ist denn auch, dass Abweichungen bei Dienstwagen generell spürbar höher sind als bei privat genutzten Pkw. Die naheliegende Erklärung: Wer von seinem Arbeitgeber einen Dienstwagen erhält, bekommt auch häufig eine Tankkarte, muss also für den Sprit nicht zahlen – deshalb kommt es nicht so darauf an, wie viel Kraftstoff verbraucht wird. Ins Bild passt, dass bei der Mercedes-Mutter Daimler mit mehr als 50 Prozent die Abweichungen besonders hoch sind. Nur beim chinesisch-schwedischen Autobauer Volvo ist die Differenz ähnlich krass. Doch auch BMW und Audi liegen mit mehr als 45 Prozent schlechter als der Durchschnitt.

Positiv sticht die französisch-japanische Renault-Nissan-Gruppe hervor, die deutlich unter dem Mittelwert liegt.

Was bedeuten die Differenzen für die Umwelt?

Spritverbrauch und Kohlendioxid-Ausstoß hängen eng miteinander zusammen. Das bedeutet, dass von Pkws eine erheblich größere Belastung der Atmosphäre durch den Klimakiller ausgeht, als es in vielen offiziellen Papieren dargestellt wird. Denn in vielen Fällen werden dort nur die Laborwerte zugrunde gelegt.

Was bedeuten die Abweichungen für die Autofahrer?

Wer die Betriebskosten für seinen Pkw errechnen will, sollte sich nicht auf die Angaben der Hersteller verlassen. Die ICCT-Forscher haben ausgerechnet, dass die Mehrausgaben für Sprit im Schnitt um 400 Euro pro Jahr betragen.

Können Betroffene sich gegen die Tricksereien wehren?

Das können sie. Jeder Einzelne muss allerdings klagen und gerichtsfest nachweisen, dass die offiziellen Werte beträchtlich von der Realität abweichen. Schon mehrfach haben die Kläger recht bekommen. Der Hersteller musste das Auto dann zurücknehmen. Die höchste Hürde ist dabei aber, dass der Mehrverbrauch durch ein teures Sachverständigengutachten nachgewiesen werden muss.

Wie sieht es mit realistischeren Prüfverfahren aus?

Nach dem Auffliegen der systematischen Abgas-Manipulationen bei Volkswagen hat die EU neue Abgasnormen festgelegt. Diese werden schrittweise eingeführt. So wurde Anfang September das neue sogenannte WLTP-Prüfverfahren, das zumindest wirklichkeitsnäher ist, in Kraft gesetzt. Es gilt allerdings nur für neue Fahrzeugtypen. Auf der IAA war kürzlich noch kein einziges Modell zu sehen, das nach den neuen Vorgaben zertifiziert wurde. Die Typzulassung war vor September gemacht worden.

Können Autofahrer damit rechnen, dass es künftig besser wird?

Mit der Einführung der WLTP-Standards könnten sich die Dinge bessern. So hat die ICCT auch festgestellt, dass sich die seit Jahren steigende Diskrepanz zuletzt etwas abgeflacht hat. Es sei aber noch zu früh, von einer Trendwende zu reden, betont der ICCT-Experte Uwe Tietge. Es könnte auch einfach so sein, dass die technischen Möglichkeiten fürs Tricksen derzeit einigermaßen ausgeschöpft sind.