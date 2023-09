Berlin -Die Begeisterung für die direkte Demokratie, das müsse er schon sagen, sei nach Brexit, Trump-Wahl und dem ungarischen Anti-Flüchtlingsabkommen merklich abgekühlt. „Vielleicht nicht einmal in der Bevölkerung insgesamt“, schränkt Ralf-Uwe Beck ein. „Aber in politischen Kreisen auf jeden Fall.“



Der Verein „Mehr Demokratie“, dessen Bundessprecher Beck ist, mag sich von den Erfolgen der Populisten aber nicht seinen Einsatz für mehr Bürgereinfluss auf die Politik verderben lassen. „Die Missbrauchsgefahr ist groß“, sagt Beck, „zum einen durch Politiker, die Volksentscheide aus Machtkalkül von oben ansetzen, zum anderen durch Populisten, die sich den Frust der Wähler zunutze machen.“



Testlauf für mehr Bürgernähe

In einer Art Testlauf hat Becks heimatlicher Landesverband sich deshalb vorgenommen, das Wahlsystem in Thüringen bürgernäher zu machen – und dabei doch zu verhindern, dass Populisten und Krawallmacher davon profitieren.



Als Thüringer weiß Beck, wovon er spricht: „Wir haben es hier ja erlebt“, sagt er dieser Zeitung. „Die AfD stellt sich auf die Bühne des Vertrauensverlustes der Bürger in die Politik – und verlangt dort mehr direkte Demokratie. Allerdings bringt sie sie in Stellung gegen die Parlamente, das ist nicht unser Ansatz.“ Die Bürgerrechtler, deren Thüringer Landesverband vor sieben Jahren noch der heutige Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mitgegründet hatte, wollen die Parlamente durch mehr direkte Demokratie stärken, nicht schwächen.



Ihren Ideenkatalog haben sie deshalb in acht Punkte zusammengefasst, von denen sie einige auch für die Bundesebene empfehlen – andere eher zunächst im Kommunalen oder bei Landtagswahlen testen würden.



Proteststimme als Option auf dem Zettel

Besonders interessant ist dabei ein Import aus dem Süden: die Proteststimme. In Brasilien, wo allerdings Wahlpflicht herrsche, und in Portugal sehen die Wahlzettel bereits die Möglichkeit vor, seine Ablehnung gegenüber allen Parteien auszudrücken. So müsse der politikinteressierte Frustrierte weder daheim bleiben, noch Rechtspopulisten wählen. „Die Befragung von AfD-Wählern hat ja klar gezeigt, dass die allermeisten sie nicht wegen ihrer Forderungen wählen, sondern aus Protest“, sagt Beck. Die Proteststimmen sollten als Teil des Wahlergebnisses ausgezählt und bekanntgegeben werden. Als Effekt verspricht er sich ein Signal an die etablierten Parteien: Je größer der Proteststimmenanteil, desto ferner sind sie vielen Bürgern.



Andere Ideen aus dem Katalog sind auch in Deutschland schon im Einsatz, etwa bei Kommunalwahlen: So sollen die Wähler künftig auch zur Landtagswahl mehr als zwei Stimmen zur Verfügung haben. Durch ihre Vergabe nur an einen oder an mehrere Kandidaten soll es möglich sein, die von den Parteien aufgestellten Listen zu verändern, fordert der Verein. Für höhere Wahlbeteiligung könnten zudem die Briefwahlunterlagen automatisch mit der Wahlbenachrichtigung verschickt werden, wie in der Schweiz und den USA.