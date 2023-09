Friedrichshain -Am 10. August veröffentlichte die Berliner Kriminalpolizei Fotos zur Klärung der Identität eines toten Mannes, der in der Ladehner Straße 28 in Friedrichshain im Hinterhof des Hauses verletzt aufgefunden wurde. Er war nicht ansprechbar und verstarb wenig später im Krankenhaus. Laut Polizei sei er aus großer Höhe gestürzt, Fremdverschulden soll nicht vorgelegen haben.

Dank Hinweisen aus der Bevölkerzung ist nun klar: Der unbekannte Mann war britischer Staatsbürger und lebte seit einiger Zeit in Friedrichshain. Er wurde nur 34 Jahre alt.