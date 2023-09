Berlin -Eine neue Generation der intelligenten Uhren kommt. Sie sollen den digitalen Geräten fürs Handgelenk endlich zum Durchbruch verhelfen. Wir erläutern, was die Nutzer in den nächsten Monaten erwarten können.

Was haben die neuen Smartwatches zu bieten?

Sie sollen einerseits im Design mechanischen Armbanduhren immer ähnlicher werden und zugleich mehr Nutzen für seinen Träger bringen. Samsung zeigt auf der Funkausstellung eine neue Uhren-Generation. Die Modelle heißen Gear S3 Classic und Gear S3 Frontier. Hauptmerkmal ist, dass sie vom Smartphone autonomer werden. Bislang funktionieren die Geräte nur im Zusammenspiel mit einem Mobiltelefon, was es für viele Nutzer fraglich macht, ob Computeruhren überhaupt irgendwelche nennenswerten Vorteile bieten.

Kann man die Uhr anrufen?

Genau das soll möglich werden. Gear-S3-Modelle sollen eigene Rufnummern haben. Allerdings werden sie nur in Korea und des USA auch mit eigenen Mobilfunkmodulen ausgestattet, was es auch erlaubt, SMS zu verschicken oder Apps zu nutzen. An den Musikdienst Spotify oder an den Fahrdienst Uber haben die Samsung-Manager dabei besonders gedacht. Hinzu kommen ein GPS-Modul zur Navigation. Zudem sind die Uhren mit einer Bezahlfunktion ausgestattet, etwa um Tickets für Busse und Bahnen zu kaufen. In anderen Regionen sind diese Funktionen nur mit einer Wlan-Verbindung oder doch wieder mit einem Smartphone mittels Bluetooth möglich.

Was wird die Uhr kosten?

Samsung hat sich zu den Preisen noch nicht geäußert. Das Vorgängermodell Gear S2 ist zwischen 200 und 300 Euro zu haben. Experten vermuten, dass Samsung versuchen will, das Preisniveau zu heben, zumal das wichtigste Konkurrenzprodukt, die Apple Watch, mit einem Startpreis von 349 Euro deutlich teurer ist.

Wie groß ist der Markt für Computeruhren?

Die fünf größten Anbieter haben nach den Berechnungen des US-Marktforschers IDC im zweiten Quartal gerade einmal 3,5 Millionen Uhren verkauft. Auf insgesamt 50 Millionen taxieren die Marktforscher von Gartner den Gesamtabsatz für dieses Jahr. Zum Vergleich: Der Smartphone-Markt ist mehr als 20 Mal größer.

Wie entwickelt sich die Nachfrage?

Zum ersten Mal überhaupt ist im zweiten Quartal der Absatz im Vergleich zur Vorjahreszeit zurückgegangen, und zwar gleich extrem heftig um ein Drittel bei den fünf Top-Anbietern. Hauptgrund war, dass die Nachfrage nach der Nummer 1, der Apple Watch, eingebrochen ist. Sie schrumpfte von 3,6 auf 1,6 Millionen Stück.

Die IDC-Analysten gehen davon aus, dass potenzielle Kunden sich zurückhalten, weil sie auf die nächste Generation der Apple Watch warten. Beobachter und Branchenkenner sind sich einig, dass am 7. September das neue Modell präsentiert wird. Es wird gemutmaßt, dass sie ebenfalls mit einem GPS-Modul ausgestattet ist und neue Anwendungen aus dem Bereich Fitness und Gesundheit bieten wird.

Samsung verkaufte im zweiten Quartal nur 600000 Stück, aber immerhin ein Plus von 50 Prozent. Mit einer Verdoppelung des Gesamtabsatzes im nächsten Jahr rechnet Samsung-Manager Morgan Evans. Die Gartner-Experten sind skeptischer und gehen von einem Zuwachs um ein Drittel auf knapp 67 Millionen aus. Um den Verkauf anzukurbeln, prüft Samsung, ob die Gear-Geräte künftig auch mit den iPhones des Rivalen Apple kompatibel gemacht werden.

Wie ist die Situation in Deutschland?

Hierzulande werden in diesem Jahr nach einer Prognose der GfK-Konsumforscher 1,6 Millionen Computeruhren verkauft. Das Umsatz soll bei knapp 300 Millionen liegen, was beinahe einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Potenzial ist indes riesig. Nach einer Umfrage des Hightech-Verbandes Bitkom ist fast die Hälfte aller Bundesbürger an einer Computeruhr interessiert, um sie insbesondere beim Sport einzusetzen.

Warum halten sich die Kunden zurück?

Die Befragung hat auch ergeben, dass es zugleich große Vorbehalte gibt. Ein Drittel befürchtet, dass Daten von Smartwatches in falsche Hände geraten könnten. Die relative hohen Preise, der fragwürdigen Nutzen, eine vermeintlich komplizierte Bedienung und auch das eher klobige Design werden als Vorbehalte angeführt.

Wie sieht die langfristige Entwicklung aus?

Für den Bitkom ist klar, dass es zunächst einmal in puncto Datensicherheit Aufklärungsarbeit und Investitionen nötig sind. Als positives Signal wertet die Lobby, dass inzwischen auch renommierte Uhrenhersteller wie Tag Heuer sich an Computeruhren heranwagen.

Marktforscher haben indes die Computeruhr schon vor geraumer Zeit zu einer Art Nachfolger des Smartphones erkoren. Im Prinzip lässt sich ein Großteil der Funktionen der Minicomputer in einem Uhrengehäuse unterbringen. So verfügt die Gear S3 bereits über einen Speicher mit vier Gigabyte. Der technische Fortschritt mit einer fortschreitenden Miniaturisierung der elektronischen Komponenten arbeitet für die Smartwatch.