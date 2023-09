Eine „Colon-Hydro-Therapie“ im Zehner-Pack für 350 Euro! Eine Behandlung mit Blutegeln für nur 50 Euro! In manchen Arztpraxen geht es zu wie auf einem Basar. Mit Verkaufsargumenten wie „Ihre Gesundheit wird Ihnen das doch wohl wert sein?“ werden gesetzlich Versicherte von Ärzten immer wieder bedrängt, sogenannte individuelle Gesundheitsleistungen (Igel) in Anspruch zu nehmen. Das sind häufig fragwürdige Angebote, die die Versicherten aus eigener Tasche direkt an die Mediziner zahlen müssen. Obwohl sich die Ärzteschaft selbst mehr Zurückhaltung auferlegt hat, boomt das Geschäft. Es gibt aber auch sinnvolle Igel-Leistungen.

Die verlässlichste Anlaufadresse für Patienten ist der „Igel Monitor“, betrieben vom Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes der Krankenkassen (MDS), der auftragsgemäß unabhängig von den Kassen agiert. Er hat bisher 43 Leistungen untersucht. Das Urteil spricht nicht gerade für den Wert der Selbstzahlerleistungen: Eine uneingeschränkt positive Bewertung bekam bisher keine Behandlung.



Drei Angebote erhielten ein „tendenziell positiv“. Ein negatives Urteil – hier ist der Schaden deutlich größer als der Nutzen – gaben die Experten vier Igel-Leistungen. Dazu zählt etwa der Ultraschall der Eierstöcke zur Krebsfrüherkennung. Weitere 18 Leistungen wurden mit „tendenziell negativ“ bewertet.

In den genannten Bewertungskategorien bekommt der Ratsuchende eine hinreichend klare Antwort. Anders sieht es jedoch mit der Beurteilung „unklar“ aus, die immerhin 16 Mal vergeben wurde. Aktuelles Beispiel: Der Streptokokken-Test in der Schwangerschaft. Nach Auswertung von einem Dutzend Studien kamen die Experten zu dem Ergebnis, dass sich Nutzen und Schaden des Tests die Waage halten. Der Nutzen besteht darin, ein Neugeborenes vor einer Infektion zu bewahren, die zu Gehirnhaut- und Lungenentzündungen führen kann. Der Schaden entsteht, wenn Frauen unnötigerweise mit Antibiotika behandelt werden.

Schaut man jedoch genau in die Expertise, stellt man fest, dass die Studienlage offenbar unbefriedigend ist. Keine der Einzelstudien erfülle hohe Qualitätsansprüche, schreiben die MDS-Experten.

Die Ratsuchenden müssen also wissen, dass sich die Bewertung nicht auf die Leistung an sich, sondern auf die Gesamtheit der Studienlage bezieht. Ein „unklar“ kann bedeuten, dass es hervorragende Studien gibt, die einander widersprechen. Es kann aber auch heißen, dass es gar keine oder nur unzureichende Studien gibt. Stellen die Experten bei weit verbreiteten Igel-Leistungen fest, dass die Studienlage nicht ausreicht, sollten unbedingt wissenschaftliche Expertisen angestoßen werden.