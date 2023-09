Der schwedische Möbel-Gigant Ikea will seine Waren in Zukunft auch über externe Onlinehändler verkaufen. Im Gespräch sei Amazon, wie Torbjörn Lööf, Chef der Inter-IKEA-Systeme, in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters andeutete. Ob und wann die Kooperation startet, ist derzeit noch unklar. Das Unternehmen prüft derzeit alle Möglichkeiten. Offenbar reicht den Schweden der Verkauf nur über die Ikea-Filialen und die eigene Website nicht mehr aus.

Aktuell betreibt Ikea 348 eigene Einrichtungshäuser und 45 Einkaufszentren. Zum Ende des Geschäftsjahres hatte der Konzern 163.600 Mitarbeiter.

Möbelmarkt für Amazon interessant

Generell will Amazon vermehrt in den Möbelmarkt investieren. Auf „Amazon-Watchblog“ äußerte sich dazu Amazons General Manager Furniture Veenu Taneja: „Kunden setzen vermehrt auf Amazon in Bezug auf ihre Möbel und Einrichtungsgegenstände und wir wollen auch hier das bestmögliche Einkaufserlebnis bieten.“

Vorerst soll der amerikanische Markt von den Möbel-Plänen profitieren. Dafür will das Unternehmen vier neue Logistikzentren in den USA eröffnen. (mt)

