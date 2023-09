Köln -Das Wohnzimmer der wohl berühmtesten Zeichentrickfamilie „Die Simpsons“ haben Fans der Serie schon unzählige Male gesehen, schließlich versammeln sich alle fünf Familienmitglieder zum Abschluss jedes Vorspanns auf dem Sofa.



Wer die Serie nicht nur gucken möchte, sondern ein Stück Springfield in die heimischen vier Wände holen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu, denn Ikea bietet die Möglichkeit das Wohnzimmer der „Simpsons“ möglichst originalgetreu nachzubilden.

Ikea-Werbekampagne in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Das Ganze ist Teil der Werbekampagne „Real Life Series“ von Ikea in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Fans sollen drei berühmte Serien-Wohnzimmer mit Produkten von Ikea nachstellen können. Neben den Simpsons sind das außerdem ein Wohnzimmer aus der 90er-Jahre-Kultserie „Friends“ und ganz aktuell aus „Stranger Things“. Dazu hat das schwedische Möbelhaus für jedes Filmset auf seiner Webseite eine Einkaufsliste zusammengestellt, damit Kunden den Raum vom Sofa bis zur Wanddekoration nachbilden können.

Die Produkte gibt es aber nicht nur in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sie dürften zumindest zum Teil auch in den Regalen der deutschen Ikea-Filialen zu finden sein.

Ein Stückchen New York, Springfield oder Hawkins für das eigene Zuhause

Wie wäre es also mit einem braunen Sofa und windschiefem Bild mit einem Segelboot an der Wand? Ob Fans der „Simpsons“ in ihrem Wohnzimmer auch grünen Boden verlegen und die Wände in schweinchenrosa streichen möchten, ist wohl eine Frage des Geschmacks. Ohnehin bekommen Kunden bei Ikea nicht alle Möbelstücke aus dem Wohnzimmer der „Simpsons“ – den passenden Rahmen für das bekannte Wandbild hat Ikea zwar im Angebot, das Boot müssen sich Fans allerdings selbst malen.

Wer es lieber etwas unheimlich mag, kann mit einer Lichterkette und Kerzen die richtige Atmosphäre für das „Stranger Things“-Wohnzimmer schaffen. Auch einen Blumensessel hat der schwedische Möbelgigant im Programm. Wer sich wirklich wie im Wohnzimmer der Bryers fühlen möchte, kann noch zu Pinsel und Wandfarbe greifen und das Alphabet an die Wand malen – wohl eher nur etwas für Hardcore-Fans.

Das Wohnzimmer der Serie „Stranger Things“ in der Kampagne. Ikea

Retro-Flair aus der Kult-Wohngemeinschaft

Oder man entscheidet sich für echten 90er-Jahre-Charme und verwandelt das eigene Wohnzimmer mit einem großen Sofa, vielen Zierkissen und ein paar Wandlampen in die Wohngemeinschaft von Rachel und Monica aus „Friends“.

Das Wohnzimmer der Serie „Friends“ in der Kampagne. Ikea

Ob überhaupt jemand soweit gehen würde, sein eigenes Zuhause derart umzumodeln ist eigentlich egal – denn wie bei jeder guten Werbekampagne geht's auch bei dieser eigentlich nur um eins: Aufmerksamkeit. Hat ganz gut geklappt. (rh)