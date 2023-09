Berlin -Nachhaltiges Fliegen – geht das? Der Flugzeugbauer Airbus und die Heinrich-Böll-Stiftung, die den Grünen nahesteht, haben sich gemeinsam am Thema versucht. Herausgekommen ist eine Broschüre. Sie wurde am Mittwoch auf der Berliner Luftfahrt-Schau ILA präsentiert. Es gibt reichlich Kritik an dem Projekt – von Umweltschützern und selbst aus den Reihen der Grünen.

Fliegen ist ein Menschheitstraum

Ralf Fücks, Vorstand der Stiftung, geht die Sache hingegen ziemlich gelassen an: Fliegen sei ein alter Traum der Menschheit. „Das darf man auch als Grüner sagen, zumal Anhänger und Anhängerinnen der Grünen so viel fliegen wie keine andere Gruppe“, so Fücks. Seit gut zwei Jahren setzen sich bekannte Grünen-Politiker mit Airbus-Managern und Vertretern der Luftfahrtbranche zusammen. Herausgekommen ist etwas, das laut Fücks „Anstoß für die Debatte um nachhaltiges Fliegen“ geben soll.

Da stellt sich zuallererst die Frage, wie ist es um die Luftfahrt im Vergleich zu anderen Fortbewegungsarten bestellt. In der Broschüre wird zunächst ausführlich die Argumentation des Luftfahrt-Lobbyverbandes BDLI ausgebreitet, die beweisen soll, wie umweltfreundlich die Fliegerei geworden ist. Der Verbrauch pro Passagier und Kilometer sei von 6,3 Liter im Jahr 1990 auf 3,6 Liter (2014) gesunken. Arne Fellermann, Luftfahrtexperte beim Naturschutzverband BUND, hält die Berechnungen für Augenwischerei. Sie würden beschönigen, wie notwendig es sei, die realen Emissionen im Flugverkehr zu reduzieren, sagte er der Berliner Zeitung. Der Hintergrund: Der Luftverkehr wächst schneller als die Effizienzgewinne durch spritsparende Triebwerke oder durch raffinierte aerodynamische Lösungen. Fellermann vermisst in dem Papier, dass sich der gesamte Endenergieverbrauch des Luftverkehrs seit 1990 fast verdoppelt hat.

Die Belastungen durch das Fliegen sind groß

Aber immerhin wird in der Broschüre auch dargelegt, wir stark die Belastungen durch die Fliegerei mit Klimakiller-Gasen ist. Umgerechnet auf sogenannte Kohlendioxid-Äquivalente kommen da pro Passagier auf 100 Kilometer 21,1 Kilogramm zusammen. Beim Auto sind es 14,2 Kilogramm. Deutlich besser schneiden die Eisenbahn (4,1 Kilogramm im Fern- und 6,7 Kilogramm im Nahverkehr) ab. Bei Reisebussen sind es sogar nur 3,2 Kilogramm. Und es wird zudem eingeräumt, dass durch Kondensstreifen und die sogenannten Zirruswolken die „Belastung des Klimas durch den Luftverkehr möglicherweise noch bedeutend höher als bisher angenommen“ ist.

Was ist die Konsequenz daraus? Fücks macht sich immerhin dafür stark, Kurzstreckenflüge auf die Schiene zu verlagern. Er hat überdies noch eher unverbindliche Tipps parat: Manche Flugreise lasse sich durch eine Videokonferenz ersetzen. Und man müsse nicht zum Kurzurlaub nach Mallorca oder London fliegen. Doch die entscheidende Antwort liege in „radikaler technischer Innovation mit dem Ziel: CO2 -freies Fliegen.“ Alternative Treibstoffe seien dabei ein wichtiges Thema. Dazu gehöre Biosprit der nächsten Generation – etwa Kerosin auf Algenbasis. Fellermann spricht indes von „sehr fragwürdigen Biokraftstoffen“.

Es wird heftig über negative ökologische Nebenwirkungen diskutiert, die durch einer Agrosprit-Produktion in großem Stil entstehen. Überdies müsse bei allen technischen Lösungen klar sein, dass die Branche vor gewaltigen Herausforderungen steht, ihre Emissionen in den Griff zu kriegen. Noch sei die Innovationsgeschwindigkeit in der Branche zu gering.

Der Gesetzgeber müsse hier klare Rahmenbedingungen schaffen. Der BUND-Experte erinnert damit die Grünen an ihre eigenen Forderungen. Dazu zählt die Einführung einer Energiesteuer für Kerosin, eine höhere Ticketsteuer und der Abbau von Subventionen für Flughäfen. Nachflugverbote und Lärmschutz kommen hinzu. Fücks ist bei einigen Punkten dem Umweltschützer nahe: Ohne Regulierung gehe es nicht. Konkret bedeutet das, dass Airlines Verschmutzungsrechte erwerben sollen, die richtig Geld kosten.

Zwei Stunden länger am Freitag

Die Luftfahrtmesse ILA zeigt vom 1. bis 4. Juni auf 250.000 Quadratmetern Fluggeräte aller Art – in fünf Hallen und im Freien. Auf Konferenzen werden Themen wie Klimaschutz, Einsatz von 3D-Druckern für Flugzeugteile und angenehme Kabinenbeleuchtung diskutiert. Astronauten geben Auskunft über den Nutzen ihrer Arbeit im All. Höhepunkte sind die Flugvorführungen.

Der 1. und 2. Juni ist für Fachbesucher vorgesehen, der 3. und 4. Juni auch für Privatleute. Für sie ist das ein Tag weniger als bisher. Dafür bleibt die Messe am Freitag zwei Stunden länger geöffnet, bis 20 Uhr. Auch die Flugschau dauert bis in die Abendstunden.

Das Programm unter anderem mit der Schweizer Nationalstaffel und Kunstflügen fällt insgesamt kleiner aus. An den beiden Publikumstagen wird jeweils dreieinhalb Stunden geflogen, an den beiden Fachbesuchertagen zuvor jeweils eineinhalb Stunden.

Größter Einzelaussteller ist die Bundeswehr, die sich als hochtechnologische Armee und als guter Arbeitgeber präsentieren will. An der hohen Militärpräsenz auf der ILA gibt es immer wieder Kritik.

Die Raumfahrt gehört auch zur Messe. Sie präsentiert sich mit vielen Facetten vom europäische Navigationssatellitensystem Galileo bis zum Plan einer bemannten Mars-Mission. In einer Sonderausstellung über „125 Jahre Menschenflug“ wird der Luftfahrtpionier Otto Lilienthal gewürdigt.

Der CO2 -Ausstoß soll um 75 Prozent verringert werden

Airbus-Chef Tom Enders jedenfalls bekannte sich zum Ziel der Branche, den CO2 -Ausstoß bis zum Jahr 2050 um 75 Prozent zu verringern. Das sei „extrem ambitioniert“, aber angesichts der erwarteten Verdoppelung des Flugverkehrs in den nächsten 20 Jahren notwendig. „Wenn wir weiterhin die Lizenz zum Wachsen haben wollen, dann müssen wir uns gewaltig etwas einfallen lassen“, sagte er. 90 Prozent der Forschungsmittel seines Unternehmen gingen in die Öko-Effizienz der Flieger.

Gleichwohl, vielen Grünen gefällt die Kollaboration mit dem Konzern, der auch Kampfflugzeuge baut, nicht. Es ist davon die Rede, dass es megapeinlich sei, dass die Stiftung nun PR für Airbus mache.

