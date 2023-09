Bundestrainer Joachim Löw muss nach der WM 2014 auch bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) auf Ilkay Gündogan vom Bundesligisten Borussia Dortmund verzichten.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich am Freitag im Training die Kniescheibe ausgerenkt und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Dies vermeldete der BVB am frühen Nachmittag via Twitter. (sid)

