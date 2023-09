Köln/Hamburg -Irgendwann hat Ilkay Gündogan offenbar selbst den Überblick über seine Verletzungen verloren; war die eine Pause derart nahtlos in die andere übergegangen, dass er selbst nicht mehr wusste, von was er sich da gerade erholte.

Und weshalb er nun schon wieder die Fron des einsamen Rehabilitationstrainings verrichten musste, um wieder zurückzukommen. Dass sein letzter Einsatz für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mehr als 300 Tage her sein sollte, wunderte den Mittelfeldspieler von Manchester City am Donnerstag: „Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es so lange her ist“, sagte er. Er sei der Ansicht gewesen, die Länderspiele im März gegen England und Italien noch mitgemacht zu haben. Aber da pausierte er wegen einer Fußprellung. Die März-Länderspiele, von denen er glaubte, sie absolviert zu haben – die waren im März vor zweieinhalb Jahren.

„Gefühl des Comebackers“

Seit seinem Debüt für Deutschland im Jahr 2011 ist die DFB-Elf zu 59 Spielen zusammengekommen. 33 Mal fehlte Gündogan verletzt. Er weiß, was es bedeutet, lange nicht dabei zu sein, aber bislang hat er immer den Anschluss gefunden: „Ich kenne das Gefühl des Comebackers“, sagt er.

In diesen Tagen gelingt ihm einmal mehr eine große Rückkehr. Im Sommer verpasste er zwar die Europameisterschaft wegen einer Knieverletzung. Doch wechselte er auch von Borussia Dortmund zu Manchester City, wo die Scheichs aus Abu Dhabi das Geld besorgen und Pep Guardiola und seine Leute daraus Erfolg machen sollen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Guardiola schwärmt

Gündogan war Guardiolas Wunschspieler; einer, der den Trainer an die großen Zeiten beim FC Barcelona mit den Mittelfeldspielern Xavi und Iniesta erinnern dürfte. „Er ist so gut, so intelligent, so großartig, so gefährlich, so wunderbar“, schwärmte Guardiola neulich über seinen 24-Millionen-Zugang, der in britischen Medien bereits als der „Volltreffer der Saison“ bezeichnet wurde.

Nach sieben Saisonspielen steht City derzeit auf dem ersten Tabellenplatz, fünf Punkte vor dem Stadtrivalen Manchester United, wo Guardiolas ewiger Konkurrent Jose Mourinho wirkt. Mourinho verpflichtete im Sommer Paul Pogba, den teuersten Spieler aller Zeiten, und Megastar Zlatan Ibrahimovic und steigerte damit den Glamour-Faktor im Old Trafford erheblich. Allerdings noch nicht die Spielkultur.

Erleichterung bei Mustafi

Bei Guardiolas Citizens rückt Gündogan in zunehmend wichtiger Funktion an die Seite Kevin de Bruynes – schon jetzt berauscht City mit einer Passgenauigkeit und einem Tempo, dass der Rest der Liga mit Ehrfurcht auf Guardiolas Werk schaut. Am Sonntag allerdings gab City beim 0:2 in Tottenham die ersten Punkte der Saison ab.

Shkodran Mustafi, seit dieser Saison beim FC Arsenal angestellt, hat das Ergebnis mit Erleichterung zur Kenntnis genommen: „Wenn man die Qualität sieht, die City auch durch Ilkay hat, da ist man froh, dass die überhaupt mal verlieren“, sagte der Verteidiger.

Zweifel in schwierigen Zeiten

Gündogan sieht drahtiger aus als in seinen Dortmunder Jahren unter Jürgen Klopp. Schon Thomas Tuchel brachte ihn dazu, mehr auf die Ernährung zu achten. Nun beschäftigt Gündogan dem Vernehmen nach sogar einen eigenen Koch, der es ihm womöglich erspart, nach einem langen Tag die Nummer des Pizza-Taxis gegen den Hunger zu wählen. Die Feststellung, er sei schmaler als zuvor, nahm er eher beiläufig zur Kenntnis. „Schön, dass sich die Leute für mein Gewicht interessieren.“

Gündogan hat viel Zeit allein verbracht, das erste Training mit seinen Kollegen aus der Nationalmannschaft sei daher „extrem schön“ gewesen, bekannte er am Donnerstag. Es habe schwierige Phasen gegeben, ohne Zweifel: „Man stellt sich zwischendurch schon die Frage, ob es noch einmal für das ganz hohe Niveau reicht“, sagt der 25-Jährige.

Gündogan tritt in große Fußstapfen

Nun ist Gündogan wieder ganz oben angelangt. Mit dem Klub steht er an der Spitze der Premier League, der „besten Liga der Welt“, wie er selbst sagt. Die Intensität auf dem Platz habe er bislang zwar noch nicht intensiver empfunden als in der Bundesliga. „Aber die Anforderungen an die Spieler sind extrem.“

Nun will er Erfolge mit der DFB-Auswahl. Die letzten zwei Turniere hat er verpasst, „das war schon extrem bitter“, sagt er. Nun soll er auf Anhieb in die denkbar größten Fußstapfen treten. Und Bastian Schweinsteigers Rolle im Mittelfeld einnehmen. Doch so weit denkt er nicht. „Ich wäre extrem froh, wenn meine Karriere wie die von Bastian verlaufen würde. Im Verein – und gern auch in der Nationalmannschaft“, sagt er. Aber zunächst wolle er vor allem eines wertschätzen: gesund zu sein.