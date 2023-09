Hagen -Bei einem illegalen Autorennen in Hagen sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein kleiner Junge schwebte am Freitagmorgen noch in Lebensgefahr.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich zwei Fahrzeuge am Donnerstagabend ein Rennen geliefert, wobei einer der Wagen in den Gegenverkehr raste und frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen stieß. Der an dem Rennen unbeteiligte Fahrer hatte keine Chance, den Unfall zu vermeiden. Noch ein weiteres Auto wurde in den Unfall verwickelt.

Flüchtige Fahrer hat sich gemeldet

Auch der 46-jährige Unfallfahrer wurde schwer verletzt, der andere am Autorennen beteiligte Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Ein Polizeisprecher sagte am Morgen, dass sich der flüchtige Fahrer mittlerweile gemeldet habe und im Laufe des Tages vernommen werde.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass sich die beiden Fahrer zufällig an der Ampel begegnet sind und zu einem Rennen entschieden haben. (dpa)