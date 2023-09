London -Ein Baby, das Rettungskräfte aus dem Bauch einer erstochenen Frau in London geholt hatten, ist am frühen Mittwoch gestorben. Die 26 Jahre alte Mutter war in der Nacht zum vergangenen Samstag in einem Haus im Süden der britischen Hauptstadt getötet worden. Sie war im achten Monat schwanger. Der kleine Junge namens Riley kämpfte seit der Bluttat in einem Krankenhaus um sein Leben.

Scotland Yard sucht jetzt mit Hilfe von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera nach einem Mann, der in der Tatnacht zu dem betreffenden Haus ging und etwa zehn Minuten später fortrannte. Zuvor waren bereits zwei Verdächtige im Alter von 29 und 37 Jahren festgenommen worden. Sie wurden aber inzwischen gegen eine Kaution wieder freigelassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. (dpa)