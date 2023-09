Köln -Das Interessante am Fußball ist, dass alle Fragen wichtig sind. Nicht nur, wer gegen wen spielt. Nicht nur, wo wer gegen wen spielt. Sondern vor allem auch: wann. Die Deutsche Fußball-Liga hat deshalb zuletzt für Aufregung gesorgt, als sie aus Gründen der Sicherheit das Spiel Werder Bremen gegen VfB Stuttgart auf einen Montag legte. Montag! Der Montag ist im Fußball ein Tag zum nüchtern werden, herunterkommen und Zweite Liga gucken. Nur die verpflichtet zwei Teams dazu, regelmäßig an diesem Termin zu spielen. Aber am 2. Mai müssen das auch zwei Erstligisten tun. Werder Bremen und VfB Stuttgart, weil sich die Polizei am 1. Mai, einem Sonntag, nicht in der Lage sieht, Fußballspiele zu beschützen.

Erstmals kann es am 33. Spieltag eine Ausnahme vom Parallel-Prinzip geben.

Begegnung Dortmund gegen Frankfurt steht im Fokus.

Eintracht-Trainer Niko Kovac gefällt es weniger.

Nicht direkt sichtbar auf den Terminfestlegungen ist ein Fall, der eine Woche später eintreten könnte. Der vorletzte Spieltag wirkt auf den ersten Blick wie jeder vorletzte Spieltag in der Bundesliga-Geschichte auch. Alle Mannschaften spielen gleichzeitig - Samstag, 15.30 Uhr -, um Wettbewerbsverzerrungen in der Endphase der Meisterschaft zu vermeiden. Dieses Prinzip ist ein fester Bestandteil der deutschen Fußball-Kultur, die dieses Finale am 33. und 34. Spieltag als Höhepunkt einer langen Saison zelebriert. Und niemand weiß vorher, welches Ergebnis nötig wäre, um ein Ziel gerade so noch zu erreichen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Europa League könnte die Ansetzung sprengen

Am Wochenende des 7. und 8. Mai könnte dieser schöne Brauch allerdings enden. Noch steht die Paarung Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund harmlos als eines von neun simultanen Samstagsspielen aufgelistet. Das gälte aber nur, falls sich die Borussia gegen den FC Liverpool am 5. Mai nicht für das Halbfinale der Europa League qualifizieren würde. Für diesen Fall hat die Deutsche Fußball-Liga schon beschlossen, Frankfurt - Dortmund auf Sonntag zu verlegen. Eine Aussicht, die den ums sportliche Überleben seines Klubs in der Bundesliga kämpfenden Eintracht-Trainer Niko Kovac nicht gefällt. "Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich möchte denselben Vor- und Nachteil haben wie die anderen Mannschaften auch", sagte er dem "Kicker", "ich glaube, wir sollten alle gleich behandeln, alle Mannschaften sollten an den letzten beiden Spieltag zur gleichen Zeit spielen."

Obwohl er in diesem Fall nicht davon betroffen ist, sieht das Jörg Schmadtke genau so. Der Geschäftsführer des 1. FC Köln erklärte dem "Kölner Stadt-Anzeiger": "Diese Debatte nehmen wir natürlich wahr. Ich würde es als nicht ganz glücklich empfinden, wenn das Spiel sonntags stattfindet - erst recht, wenn es für Entscheidungen in der Bundesliga eine Relevanz haben sollte. Der 33. und der 34. Spieltag im deutschen Profifußball fanden bislang immer parallel statt, das sollte möglichst so bleiben." Die Geschichte mit der Relevanz ist nicht nur theoretisch. Frankfurt befindet sich in der großen Gruppe von Klubs, die wahrscheinlich bis zur letzten Minute um den Klassenerhalt zittern müssen. Und Borussia Dortmund könnte dann immer noch mit dem FC Bayern München um die Deutsche Meisterschaft kämpfen. Die Aufhebung der Gleichzeitigkeit kann da im Wissen um zuvor erzielte Resultate psychologisch durchaus Folgen haben.

Montag-Spiel schwebt über der Bundesliga

Zur Tendenz, den Montag zur besseren Vermarktung zu einem festen Bundesliga-Termin zu machen, erklärt Schmadtke: "Es gibt glückliche und unglücklichere Spieltermine. Wir möchten alle mehr Geld durch die Vermarktung einnehmen, damit die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga erhalten bleibt - aber am liebsten wollen alle samstags um 15.30 Uhr spielen. Das geht eben nicht. Wenn wir montags das Derby in Leverkusen hätten, wäre das für unsere Fans hinsichtlich der Entfernung sicher nicht so tragisch. Aber für andere Auswärtsspiele gibt es aufgrund der Anreisen natürlich glücklichere Termine als den Montagabend."

Die Diskussion wird weitergehen. Und die Aufregung auch.