Washington -Der US-Republikaner Donald Trump würde im Fall seines Wahlsieges gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft die nordamerikanische Handelsvereinbarung (Nafta) neu verhandeln und auch den Transpazifischen Handelspakt (TPP) fallenlassen. Das kündigte er am Samstag in Gettysburg (Bundesstaat Pennsylvania) als Teil eines Programmes für seine ersten 100 Tage im Weißen Haus an. Die Vereinbarungen sind aus seiner Sicht für den Niedergang der US-Industrie und massiven Arbeitsplatzverlust verantwortlich. Im Zuge dessen würde er dann auch direkt 25 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen und die Gesundheitsreform von Präsident Obama kippen.

Erneut warf er den Medien vor, sich mit seiner Rivalin Hillary Clinton verschworen zu haben, um ihn um einen Wahlsieg zu bringen. Er macht die Berichterstattung für seine sinkenden Umfragewerte verantwortlich. Trump bezichtigte alle Frauen, die in den vergangenen Tagen mit Vorwürfen sexueller Belästigung an die Öffentlichkeit gegangen waren, als Lügerinnern. Nach der Wahl am 8. November wolle er sie alle verklagen.

Als US-Präsident will Trump außerdem die Amtszeiten von Kongressmitgliedern beschränken. „Ein Wandel kann nur von außerhalb unseres kaputten Systems kommen“, sagte der 70-Jährige. Er werde den „Sumpf in Washington“ trockenlegen und mit einer „neuen Regierung des Volkes“ ersetzen. (ap/dpa)

